Kooperation: CVJM Baden und EJW fördern missionarische Jugendarbeit

Der CVJM Baden und das Evangelische Jugendwerk in Württemberg wollen enger zusammenarbeiten, um neue Formen christlicher Jugendarbeit in Baden-Württemberg zu ermöglichen.

Der CVJM Baden und das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) arbeiten bereits in verschiedenen Themenfeldern regionenübergreifend zusammen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Darunter seien zum Beispiel das jugendevangelistische Format Worttransport und die Gründergeistinitiative – ein Angebot für junge Erwachsene, die innerhalb der evangelischen Kirche neue Formen von Gemeinde leben. Beide Jugendverbände verbinde das Anliegen, junge Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen und für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einzutreten.



Zukünftig sollen die bereits vorhandenen Felder der Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Plattform „verstetigt“ werden. Außerdem wollen der CVJM Baden und das EJW neue Felder erschließen und so in diesem Kontext einen „Innovationshub für Baden-Württemberg“ schaffen.

„Christliche Jugendarbeit hat Zukunft“

Für den Vorsitzenden des EJW, Andreas Lämmle, dient die neue Plattform als zukunftsfähiges Fundament für das gemeinsame jugendevangelistische Anliegen: „Christliche Jugendarbeit hat Zukunft, wenn sie junge Menschen zum Glauben an Jesus Christus einlädt, ihren Glauben stärkt und zur Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft befähigt.“

Felix Junker, Vorsitzender des CVJM Baden, betont: „Mit der neuen Plattform bündeln wir unsere Kräfte, um innovative Modelle von christlicher Jugendarbeit in Baden und Württemberg zu erproben, zu fördern und zu verstetigen.“ Mit der Plattform werden Synergien genutzt und die Reichweite der Angebote der Jugendverbände erhöht, heißt es in der Pressemitteilung. Damit werde zugleich ein starker Impuls zu einer überregionalen Kooperation in einem Bundesland gesetzt. Ziel sei es, eine strukturierte Zusammenarbeit in einer geeigneten eigenständigen Rechtsform zu erproben.

Der CVJM Baden und das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) sind Mitgliedsverbände des CVJM Deutschland. In Württemberg gehört der CVJM Württemberg als Untergliederung zum EJW.

