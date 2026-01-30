Einzigartiges Projekt: Sportkirche im Sauerland

Die freie evangelische Lenne Kirche baut die St.-Josef-Kirche im Märkischen Kreis zu einer Sportkirche um. Der ungewöhnliche Ansatz überzeugt sogar die frühere katholische Gemeinde.

Die St.-Josef-Kirche in Nachrodt erhält eine neue Bestimmung: Die freie evangelische Lenne Kirche hat das Gebäude übernommen und baut es zur bundesweit ersten Sportkirche um. Das berichtet die Westfalenpost. Sinkende Mitgliederzahlen und hohe Kosten hatten die katholische Pfarrei St. Matthäus zur Aufgabe des Gebäudes gezwungen.

Pastor Stefan Rapp erläutert, dass künftig Sportangebote und kirchliche Veranstaltungen unter einem Dach stattfinden sollen. Geplant sind Fußball-, Volleyball- und Basketballflächen, eine Boulderwand sowie verschiedene Spielgeräte. Gleichzeitig sollen Gottesdienste, Konzerte und Feiern weiter möglich bleiben. Der Umbau der 1927 erbauten Kirche beginnt Anfang Februar. Finanziert wird das Projekt über Mittel des EU-Förderprogramms Leader sowie durch Spenden und Vermietungen.

Laut Rapp stößt das Konzept in Nachrodt-Wiblingwerde auf breite Zustimmung: Fast alle Rückmeldungen seien positiv. Die Nachnutzung fülle zudem eine lokale Lücke, nachdem die Sporthalle „Lennehalle“ abgerissen wurde. Auch katholische Gruppen nutzten die Kirche bereits wieder – etwa zum Martinsumzug oder zur Sternsingeraktion.

