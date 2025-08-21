Das Ulmer Münster wird im kommenden Jahr zur Baustelle. Der Kirchturm soll aber zugänglich bleiben.

Das Ulmer Münster wird Anfang nächsten Jahres zwischen sechs und acht Wochen lang gesperrt. Dies hat die Leiterin des Besucherdienstes am Münster, Iris Ettrich, am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) mitgeteilt. Ende Januar werde ein 18 Meter breites und 25 Meter hohes Großgerüst aus Aluminium im Kirchenschiff errichtet, um Beschädigungen am Gewölbe zu analysieren und zu beseitigen. Im Frühjahr 2023 war ein Brocken aus dem Verputz der Decke in die Kirche gestürzt, seitdem sind schon einzelne Teile des Münsters für Besucher gesperrt.

- Werbung -

Der mit gut 161 Metern (noch) weltweit höchste Kirchturm bleibt Ettrich zufolge allerdings auch während der weiteren Bauphase zugänglich. Wegen Bauarbeiten im Turm und Brandschutzauflagen ist der höchste Balkon auf 142 Metern noch gesperrt und soll in Zukunft nur noch bei Führungen erreichbar sein.

Als Sehenswürdigkeit ist das Münster ein Publikumsmagnet. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Gotteshaus mit über einer Million Besuchern und 105.000 Turmbesteigungen Rekordzahlen. Die Touristen kommen Ettrich zufolge «bunt gemischt» aus europäischen Ländern, Asien und den USA.