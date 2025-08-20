Kirchen rufen zum Gebetstag für die Ukraine auf

Weltweit rufen Kirchen zu einem Gebetstag für die Ukraine am 24. August auf – für einen gerechten und dauerhaften Frieden und den Schutz aller, die in den betroffenen Gebieten leiden.

Am 24. August, dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, wollen Kirchen und religiöse Organisationen weltweit ein Zeichen der Solidarität setzen. Der Internationale Gebetstag für die Ukraine wurde vom Gesamtukrainischen Rat der Kirchen und Religionsgemeinschaften (UCCRO) initiiert, der nach eigenen Angaben etwa 95 Prozent der Religionsgemeinschaften der Ukraine vertritt. Zahlreiche Kirchen, internationale Werke und Glaubensgemeinschaften unterstützen den Aufruf, darunter der Ökumenische Rat der Kirchen, die Lausanner Bewegung, orthodoxe, katholische, evangelische und freikirchliche Gemeinden. Auch in Deutschland und der Schweiz beteiligen sich kirchliche Gruppen an der Aktion.

Der Aufruf erfolgt vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine, der seit der russischen Invasion 2022 mehr als eine Million Opfer gefordert haben soll. Laut UCCRO wurden über 700 Kirchengebäude zerstört und mehr als 70 Geistliche getötet. Die Gebetsinitiative richtet sich an Gläubige weltweit und bittet um Fürbitte für ein Ende des Krieges, die Rückkehr verschleppter Kinder und die Wiederherstellung von Frieden und Gerechtigkeit.

Unterstützt wird der Gebetstag auch von internationalen Netzwerken wie der Europäischen Evangelischen Allianz sowie von Kirchen in Nordamerika, Europa und Australien. In der Schweiz beteiligen sich unter anderem Freikirchen und die Evangelisch-reformierte Kirche. In Berlin ist ein ökumenisches Friedensgebet geplant. Einen Tag später findet in Kiew das Nationale Gebetsfrühstück der Ukraine statt.

Quellen: Livenet, APD, Weltkirchenrat, Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz