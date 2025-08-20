Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Lebensmittel für die Ukraine
Foto: Roberto Jimenez / iStock / Getty Images Plus

Kirchen rufen zum Gebetstag für die Ukraine auf

Kirche & GemeindeKongresse & Events

Weltweit rufen Kirchen zu einem Gebetstag für die Ukraine am 24. August auf – für einen gerechten und dauerhaften Frieden und den Schutz aller, die in den betroffenen Gebieten leiden.

Am 24. August, dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, wollen Kirchen und religiöse Organisationen weltweit ein Zeichen der Solidarität setzen. Der Internationale Gebetstag für die Ukraine wurde vom Gesamtukrainischen Rat der Kirchen und Religionsgemeinschaften (UCCRO) initiiert, der nach eigenen Angaben etwa 95 Prozent der Religionsgemeinschaften der Ukraine vertritt. Zahlreiche Kirchen, internationale Werke und Glaubensgemeinschaften unterstützen den Aufruf, darunter der Ökumenische Rat der Kirchen, die Lausanner Bewegung, orthodoxe, katholische, evangelische und freikirchliche Gemeinden. Auch in Deutschland und der Schweiz beteiligen sich kirchliche Gruppen an der Aktion.

- Werbung -

Der Aufruf erfolgt vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine, der seit der russischen Invasion 2022 mehr als eine Million Opfer gefordert haben soll. Laut UCCRO wurden über 700 Kirchengebäude zerstört und mehr als 70 Geistliche getötet. Die Gebetsinitiative richtet sich an Gläubige weltweit und bittet um Fürbitte für ein Ende des Krieges, die Rückkehr verschleppter Kinder und die Wiederherstellung von Frieden und Gerechtigkeit.

Unterstützt wird der Gebetstag auch von internationalen Netzwerken wie der Europäischen Evangelischen Allianz sowie von Kirchen in Nordamerika, Europa und Australien. In der Schweiz beteiligen sich unter anderem Freikirchen und die Evangelisch-reformierte Kirche. In Berlin ist ein ökumenisches Friedensgebet geplant. Einen Tag später findet in Kiew das Nationale Gebetsfrühstück der Ukraine statt.

Quellen: Livenet, APD, Weltkirchenrat, Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz

Ukraine: „Die zerstörerischste Waffe ist das Gefühl, vergessen zu sein“

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.