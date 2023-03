Life on Stage: „Kirche lebt“ – über 5.000 Besucher bei Evangelisation

Erstmals seit 20 Jahren fand in Nürnberg eine stadtweite Evangelisationswoche statt – mit einem klaren Ziel.

Insgesamt 13 Kirchen und Gemeinden hatten sich für die Evangelisationswoche von „Life on Stage“ in Nürnberg zusammengetan. Ein Jahr lang sei die Veranstaltung intensiv im Gebet vorbereitet und begleitet worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Besucherzahlen übertrafen die Überwartungen: Mehr als 5.000 kamen. „Was wir hier in Nürnberg erlebt haben, ist primär auf den Gebetseifer der Nürnberger zurückzuführen“, resümierte Gabriel Häsler, Gesamtleiter und Evangelist von „Life on Stage“, nach den sechs Abenden.

An den Veranstaltungsabenden wurden im Wechsel die Lebensgeschichten von drei Menschen in Musicalform verpackt auf die Bühne gebracht. Dazu gab es evangelistische Impulse von Redner Gabriel Häsler. Das Ziel: Menschen berühren und sie zu einem Leben mit Jesus Christus einladen. Laut Veranstalterangaben nahmen dieses Angebot allein am letzten Abend 60 Besucherinnen und Besucher an.

„Außergewöhnliches Engagement“

Das Engagement der beteiligten Gemeinden sei außergewöhnlich gewesen, heißt es. So habe zum Beispiel eine Baptistengemeinde aus dem Umland drei Busfahrten zur Veranstaltungshalle organisiert. „Life on Stage ist der Beweis dafür, dass die Kirche lebt und nicht antiquiert ist“, rief Jan-Peter Graap, Leiter der Evangelischen Allianz Nürnberg, den 1.200 Gästen am Abschlussabend zu.

„Life on Stage“ geht weiter: Nächster Veranstaltungsort ist die MHP-Arena in Ludwigsburg (10. bis 12. März).

Life on Stage – „Musical & Message“ – ist ein Evangelisationsprojekt von Netzwerk Schweiz/Netz-Werk Deutschland e.V., einer kirchlichen Nonprofit-Organisation, die auf Spendenbasis arbeitet. Die Bühnenshows gibt es seit 2014.

Transparenzhinweis: Jesus.de ist Medienpartner von Life on Stage.