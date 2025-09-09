Nach Kauf für 1 €: Wieder offizieller Betrieb in Krefelder Kirche

Im Juli kaufte ein Förderverein die marode St. Johann Baptist Kirche in Krefeld zum symbolischen Preis von einem Euro. Jetzt werden in der größten Kirche der Stadt wieder Gottesdienste gefeiert.

Viele Handwerker aus Krefeld renovierten die Kirche im Sommer kostenlos, berichtet der WDR. Am 1. Juli hatte Jan Lange, Vorsitzender der katholischen Kirchengemeinde in Krefeld und Mitglied im „Förderverein Johann Baptist Krefeld“, die St. Johann Baptist Kirche für einen Euro gekauft.

Der Förderverein verpflichtete sich mit dem Kauf „zur Pflege, Instandhaltung und Verwaltung der geweihten Kirche“ und trägt die damit verbundenen Kosten, heißt es in einem Artikel der Westdeutschen Zeitung. Dazu sei er auf Spenden angewiesen. Ziel sei, die Kirche zügig in einen Zustand zu versetzen, in dem eine komplette Nutzung möglich sei und langfristig Bestand habe. Jetzt können in Krefelds größter Kirche wieder Gottesdienste gefeiert werden.