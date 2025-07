Priester will ohne Schlaf 1.600 Kilometer nach Rom radeln

In nur drei Tagen will der Bremer Priester Pawel Nowak mit dem Rennrad von Hildesheim nach Rom fahren. Mit der Tour sammelt er Spenden und bringt persönliche Botschaften zum Papst.

Der katholische Priester Pawel Nowak aus Bremen will mit einem Rennrad in 72 Stunden ohne Schlaf von Hildesheim nach Rom fahren. Mit der 1.630 Kilometer langen Tour will der 39 Jahre alte Theologe mit Spenden für das Kinderhospiz in Syke bei Bremen sammeln, wie der Katholische Gemeindeverband in Bremen am Montag mitteilte. Nowak startet am Freitag zunächst von Syke nach Hildesheim. Am Samstag will er seine Marathon-Tour beginnen. Die Ankunft im Vatikan ist für Dienstag (5. August) geplant.

Am 6. August will Nowak den Angaben zufolge bei einer Generalaudienz im Vatikan Briefe von Bewohnerinnen und Bewohnern des Kinderhospizes an Papst Leo XIV. überreichen. Begleitet wird der Priester von vier Familien aus seiner Kirchengemeinde, die ihn unterwegs mit Ersatzrädern, Proviant und Kleidung versorgen.

Nicht seine erste Tour

Der radelnde Priester hat schon Erfahrung mit längeren Radtouren: Im Juni 2024 umrundete er nach Angaben des Verbands innerhalb von 54 Stunden das katholische Bistum Hildesheim und legte dabei rund 1.200 Kilometer zurück. Bei der Aktion sammelte er Geld für die Hilfsorganisation «Bremer Engel», die sich um schwer kranke Kinder kümmert.

Gut eine Woche nach der Rom-Fahrt wolle er gleich wieder für eine Langstrecken-Fahrt auf das Rad steigen, hieß es: Vom 11. August an, nehme er an der Ultra-Cycling-Weltmeisterschaft rund um Österreich teil. Die Strecke ist rund 2.200 Kilometer lang. Der Erlös dieser Radtour soll der Bremer Kinderkrebsstiftung zugutekommen. Pawel Nowak leitet als Priester die katholische Gemeinde Heilige Familie in Bremen-Grohn.

Interessierte können Nowak über den Live-Tracker verfolgen.