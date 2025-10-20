Sinnenpark: das Evangelium schmecken und fühlen

Der SINNENPARK in Naumburg verwandelt eine alte Kirche in einen Ort gelebten Glaubens – auch für kirchenferne Menschen.

Die Othmarskirche in Naumburg, einst entwidmet und als Archiv genutzt, ist heute ein Ort geistlicher Begegnung. Christiane und Oliver Walz haben hier einen Raum geschaffen, in dem der christliche Glaube mit allen Sinnen erfahrbar wird, schreibt Rüdiger Jope im Online-Portal Basecamp über seinen Besuch vor Ort. „Plötzlich sitze ich mitten in Psalm 23. Der SINNENPARK nimmt mich gefangen, wie die Jugendlichen und Erwachsenen, die hier die beste Botschaft der Welt mit allen Sinnen erleben.“

„Hier ist ein weites Land, hier ist viel Raum“, beschreibt Christiane Walz die Motivation hinter dem Projekt. Ausstellungen wie „Ostergarten“, „Weihnachtszeitreise“, „Menschen begegnen Jesus“ oder „Mensch Luther“ laden Besucherinnen und Besucher ein, zentrale Inhalte des Glaubens zu erleben – auch jene Menschen, die mit Kirche bislang wenig anfangen konnten.

Glauben drinnen und draußen

Fünfmal pro Woche öffnen Walzens die Kapelle zum gemeinsamen Singen und Beten. „Und wenn dann eine Mutter beim Blick auf die Krone, die in der Krippe liegt, ganz still wird und sagt: Das ist also Weihnachten“, erzählt Oliver Walz, „bekommen wir feuchte Augen.“ Auch Lehrerinnen und Lehrer nutzten das Angebot, um religiöse Inhalte aus dem Lehrplan erfahrbar zu machen. Die Othmarskirche wird so zu einem Ort, der Bildung, Spiritualität und Kreativität verbindet.

Aber das Angebot gehe über die Kirchenmauern hinaus: Mit Aktionen wie einem öffentlichen Abendmahlstisch auf dem Marktplatz oder einem Segenszelt beim Kirschfest werde der christliche Glaube in der Stadt sichtbar. „Den beiden ist die Leidenschaft für Menschen und das Evangelium abzuspüren“, schreibt Jope. Und die Othmarskirche sei ein „heiliger und kreativer Raum, um Gott mit allen Sinnen zu erleben.“

Rüdiger Jope ist Redakteur des Kirchenmagazins 3E, das wie Jesus.de zum Bundes-Verlag gehört. Den kompletten Erlebnisbericht können Sie im Onlinemagazin Basecamp lesen.

Ein Sinnenpark ist eine interaktive Ausstellung zu einem Thema aus dem Umfeld der Bibel. Entwickelt wurde der Sinnenpark von Annette und Lutz Barth. Seit 2023 leitet Marc-Oliver Walz die Sinnenparkarbeit.