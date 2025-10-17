Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Dunkle Wolken über einem Kirchturm Kirche
Symbolbild (picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte)

Stuttgarter Schulderklärung: Mutig, aber lückenhaft

Kirche & Gemeinde

Vor 80 Jahren bekannte die evangelische Kirche ihre Mitverantwortung für das Leid des Zweiten Weltkriegs. Das Dokument sorgte für heftige Empörung im In- und Ausland.

Zum 80. Jahrestag der Stuttgarter Schulderklärung hat die Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Kirsten Fehrs, an die historische Verantwortung der Kirche erinnert. Die Erklärung vom 19. Oktober 1945 sei eine „bleibende Mahnung für Christinnen und Christen“, so Fehrs. Besonders das Eingeständnis, „nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt“ zu haben, sei bis heute verpflichtend.

- Werbung -

Fehrs würdigte die Erklärung als „mutig und lückenhaft zugleich“. Der Satz „Durch uns ist unendliches Leid über viele Länder und Völker gebracht worden“ sei ein starkes Zeichen gewesen – gerade gegenüber der deutschen Bevölkerung, die selbst unter Krieg und Vertreibung gelitten habe. Gleichzeitig kritisierte sie, dass das Leid des Holocaust in der Erklärung nicht erwähnt wurde.

Gegen Gewalt, Leid und Ungerechtigkeit eintreten

Auch heute noch aktuell sei der Satz „Nun soll in unserer Kirche ein neuer Anfang gemacht werden“, der auf den Widerstandskämpfer Martin Niemöller zurückgeht. Fehrs betonte: „Wir haben uns immer wieder neu des entschiedenen Eintretens gegen Gewalt, Leid und Ungerechtigkeit zu vergewissern.“ Die EKD verweist in diesem Zusammenhang auf ihre neue Friedensdenkschrift, die am 10. November offiziell vorgestellt wird.

Die Veröffentlichung Stuttgarter Schulderklärung im Oktober 1945 sorgte teils für empörte Reaktionen im In- und Ausland. Manchen ging die Erklärung nicht weit genug: Kritiker monierten, dass zwar von „Mitverantwortung“ gesprochen wurde, aber nicht von konkreter Schuld – zum Beispiel einzelner Kirchenvertreter. Auf der anderen Seite waren viele Deutsche damals noch nicht bereit, Schuld anzuerkennen. Sie betrachteten die Erklärung als Affront. Nur vier von 28 evangelischen Landeskirchen machten sich die Erklärung ausdrücklich zu eigen.

Historisch betrachtet war die Stuttgarter Schulderklärung nur ein erster Schritt zur Aufarbeitung der Schuld und der Verstrickung der evangelischen Kirche mit dem NS-Regime.

Links:

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.