Stuttgarter Schulderklärung: Mutig, aber lückenhaft

Vor 80 Jahren bekannte die evangelische Kirche ihre Mitverantwortung für das Leid des Zweiten Weltkriegs. Das Dokument sorgte für heftige Empörung im In- und Ausland.

Zum 80. Jahrestag der Stuttgarter Schulderklärung hat die Ratsvorsitzende der EKD, Bischöfin Kirsten Fehrs, an die historische Verantwortung der Kirche erinnert. Die Erklärung vom 19. Oktober 1945 sei eine „bleibende Mahnung für Christinnen und Christen“, so Fehrs. Besonders das Eingeständnis, „nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt“ zu haben, sei bis heute verpflichtend.

Fehrs würdigte die Erklärung als „mutig und lückenhaft zugleich“. Der Satz „Durch uns ist unendliches Leid über viele Länder und Völker gebracht worden“ sei ein starkes Zeichen gewesen – gerade gegenüber der deutschen Bevölkerung, die selbst unter Krieg und Vertreibung gelitten habe. Gleichzeitig kritisierte sie, dass das Leid des Holocaust in der Erklärung nicht erwähnt wurde.

Gegen Gewalt, Leid und Ungerechtigkeit eintreten

Auch heute noch aktuell sei der Satz „Nun soll in unserer Kirche ein neuer Anfang gemacht werden“, der auf den Widerstandskämpfer Martin Niemöller zurückgeht. Fehrs betonte: „Wir haben uns immer wieder neu des entschiedenen Eintretens gegen Gewalt, Leid und Ungerechtigkeit zu vergewissern.“ Die EKD verweist in diesem Zusammenhang auf ihre neue Friedensdenkschrift, die am 10. November offiziell vorgestellt wird.

Die Veröffentlichung Stuttgarter Schulderklärung im Oktober 1945 sorgte teils für empörte Reaktionen im In- und Ausland. Manchen ging die Erklärung nicht weit genug: Kritiker monierten, dass zwar von „Mitverantwortung“ gesprochen wurde, aber nicht von konkreter Schuld – zum Beispiel einzelner Kirchenvertreter. Auf der anderen Seite waren viele Deutsche damals noch nicht bereit, Schuld anzuerkennen. Sie betrachteten die Erklärung als Affront. Nur vier von 28 evangelischen Landeskirchen machten sich die Erklärung ausdrücklich zu eigen.

Historisch betrachtet war die Stuttgarter Schulderklärung nur ein erster Schritt zur Aufarbeitung der Schuld und der Verstrickung der evangelischen Kirche mit dem NS-Regime.

