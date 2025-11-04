Ein Teller Suppe, ein Gespräch, ein Gebet – die Vesperkirchen in Baden-Württemberg sind Orte der Hoffnung. In 47 Gemeinden beginnt jetzt die neue Saison.

In Baden-Württemberg hat die Vesperkirchen-Saison 2025/26 begonnen. Erste Angebote laufen bereits in Böblingen und Emmendingen, weitere folgen am kommenden Sonntag in Ellwangen und Schwäbisch Gmünd. Insgesamt sind in 47 Gemeinden in Baden-Württemberg Vesperkirchen und ähnliche Initiativen geplant, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg sowie der Diakonischen Werke beider Regionen.

- Werbung -

Vesperkirchen bieten nicht nur warme Mahlzeiten und einen Ort zum Ausruhen, sondern auch medizinische Versorgung, Sozialberatung und praktische Hilfe wie Nähservice oder Fußpflege. In einigen Gemeinden gibt es zudem günstige oder kostenlose Kleidung, Haareschneiden und sogar Angebote für Haustiere. Geistliche Impulse wie Andachten, Gottesdienste und seelsorgerliche Begleitung gehören ebenfalls zum festen Bestandteil.

Drei Vesperkirchen feiern in dieser Saison Jubiläum: In Calw findet die Aktion zum zehnten Mal statt, in Wasseralfingen und Ellwangen bereits zum 30. Mal. Die erste Vesperkirche wurde 1995 in der Leonhardskirche in Stuttgart eröffnet. Viele der heutigen Angebote sind ökumenisch organisiert und werden maßgeblich von Ehrenamtlichen getragen – darunter auch Jugendliche und Konfirmandengruppen.