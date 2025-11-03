Studie: Telefonseelsorge ist „hochgeschätzt und relevant“

Erstmals wissenschaftlich nachgewiesen: Die kirchliche Telefonseelsorge in Bayern wird als „verlässliche Partnerin in Krisen“ wahrgenommen – auch dank zahlreicher Ehrenamtler.

Durchgeführt wurde die vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung der Ruhr-Universität Bochum. Die Untersuchung belege erstmals wissenschaftlich, „dass die 17 Telefonseelsorge-Stellen in Bayern ein hochgeschätztes, professionelles und gesellschaftlich relevantes Angebot sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Sie verbänden auf besondere Weise Seelsorge und Beratung. Für Anrufende, Fachstellen, Träger und Mitarbeitende sei die Telefonseelsorge ein verlässlicher Partner in Krisenzeiten.

Die Telefonseelsorge sei „unverzichtbar für unsere Gesellschaft“, betonte Landesbischof Christian Kopp anlässlich der Vorstellung der Studie zur Wirksamkeit der Telefonseelsorge in Bayern. „Sie steht für schnelle Zuwendung, Vertrauen und Hoffnung – und macht sichtbar, wie Kirche dort wirksam wird, wo sie den Menschen in seiner Verletzlichkeit ernst nimmt.“ Der bayerische Landesbischof Kopp würdigte insbesondere das Engagement der vielen Ehrenamtlichen: „Ihr Einsatz ist gelebte Nächstenliebe. Sie stehen für eine Kirche, die mitten im Leben steht – zugewandt, offen und glaubwürdig.“ Sie stehen für eine Kirche und Gesellschaft, in der Menschen füreinander da sind.“

Kopp fordert, die Zukunft der Telefonseelsorge zu sichern. Angesichts sinkender Kirchensteuereinnahmen und zunehmender Belastungen für Haupt- und Ehrenamtliche stünde die Qualität der Arbeit auf dem Spiel.