„Für eine andere Welt“: Stadionsingen in Hannover

Gibt es einen neuen Teilnehmerrekord? Am 18. Dezember werden in Hannover wieder Tausende zum weihnachtlichen Stadionsingen erwartet.

Nachdem im vergangenen Jahr rund 12.000 Menschen dabei waren, soll in diesem Jahr beim Stadionsingen in Hannover die Marke von 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geknackt werden, sagte der evangelische Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes als Mitveranstalter am Donnerstag. Rund 6.000 Tickets seien bereits verkauft.

- Werbung -

«Draußen ist es nass und nebelig, und Krieg und Krisen beschäftigen uns», so Müller-Brandes. «Und da einmal gemeinsam mit Zigtausenden für eine andere Welt zu singen, das ist die Grundidee.» Vorbild für das Singen von Advents- und Weihnachtsliedern im Fußballstadion sind vergleichbare Aktionen in Berlin, Köln, Essen oder Bochum (Jesus.de berichtete). «Die kriegen das Stadion voll, und es wäre schön, wenn wir das eines Tages hier auch hinkriegen.»

Auf der Bühne vor der stimmungsvoll beleuchteten Tribüne sollen rund 150 Mitwirkende stehen, darunter rund 100 Bläserinnen und Bläser, sagte Gospelreferent Jan Meyer, der die Gesamtleitung hat.

Zudem sind eine Band, ein Gospelchor, der Wohnungslosenchor Hannover und der Kinderchor der Staatsoper zu hören. Der Erlös soll der ökumenischen Essensausgabe für Menschen in Not sowie der Weihnachtshilfe der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» zugutekommen.

Link: Tickets