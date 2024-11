„Stille Nacht, heilige Nacht“: Stadionsingen in Essen und Bochum

Das „Weihnachtssingen im Stadion“ geht in die dritte Runde. Am 18. und 19. Dezember lädt die Creative Kirche zum „besinnlichen Beisammensein“ nach Bochum bzw. Essen ein.



„Besinnliches Beisammensein, ein Stadionchor aus tausenden Stimmen und eine einzigartige Atmosphäre“: Das Stadionsingen hat laut Veranstalter schon einen festen Platz in der Vorweihnachtszeit. Auch in diesem Jahr lädt die Creative Kirche in die „Stadionkirchen“ ein: „Ein großartiges Erlebnis für kleine und große Fußballfans, Familien und Freunde“, wird versprochen.

In „familiärer Atmosphäre“ werden weihnachtliche Klassiker wie „Stille Nacht, heilige Nacht“, aber auch moderne Weihnachtssongs wie die „Weihnachtsbäckerei“ gesungen. Den „Stadionchor aus tausenden Stimmen“ leitet Sängerin und Chorleiterin Miriam Schäfer. Weihnachtsdeko – glitzernde Tannenbaum-Pullover, warme Weihnachtsmützen und helle Lichterketten – sind vom Veranstalter ausdrücklich erwünscht.

Karten bereits erhältlich

Das Weihnachtssingen in Bochum findet am Mittwoch, 18. Dezember (ab 17 Uhr), im VONOVIA-Ruhrstadion statt. Essen singt am 19. Dezember (ebenfalls ab 17 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße. Tickets für beide Veranstaltungen sind online oder in Vorverkaufsstellen von CTS Eventim erhältlich.

Das Weihnachtssingen ist eine Veranstaltung der Stiftung Creative Kirche und wird in Essen in Kooperation mit der Stiftung Universitätsmedizin durchgeführt. Partner sind die evangelische und die katholische Kirche in Essen sowie die Essen Marketing GmbH. In Bochum sind die evangelische Kirche Bochum und das Hannibal-Center Partner.

Link: Homepage Stadionweihnachtssingen

