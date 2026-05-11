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Weltgrößte Bibelseite im Straßburger Münster
Weltgrößte Bibelseite im Straßburger Münster (Foto: Gutenberg-Gesellschaft / Markus Kohz)

Straßburg: Weltgrößte Bibelseite ausgestellt

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Fünf Meter breit, über sieben Meter hoch: Im Straßburger Münster hängt jetzt die größte gedruckte Bibelseite der Welt.

Bis zum 31. August ist im Straßburger Münster die größte gedruckte Bibelseite ausgestellt. Die monumentale Reproduktion einer Seite aus der 42-zeiligen Gutenberg-Bibel misst fünf Meter Breite und 7,20 Meter Höhe.

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Initiiert wurde das Projekt von der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft in Mainz anlässlich des Gutenberg-Jubiläums. Gedruckt wurde die Seite 2025 in Mainz (Jesus.de berichtete) – mit einer eigens konstruierten Druckform und ungewöhnlichen Methoden: Unter anderem erzeugten ein PKW und später das Körpergewicht von Besucherinnen und Besuchern den nötigen Druck.

Die Präsentation verweist auf die enge historische Verbindung zwischen Mainz und Straßburg, wo Johannes Gutenberg entscheidende Vorarbeiten zum Buchdruck leistete. Die Ausstellung ist Teil eines größeren europäischen Kulturprojekts zur Druck- und Buchgeschichte.

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