Gutenberg-Museum digitalisiert Gutenberg-Bibeln

Die Gutenberg-Bibeln zählen zu den wertvollsten gedruckten Büchern überhaupt. Zwei Exemplare werden jetzt digitalisiert.

Weltweit existieren nur 49 Exemplare der berühmten Gutenberg-Bibel. Es war das erste Buch in Europa, das mit beweglichen Lettern gedruckt wurde. Zwei Exemplare stehen in der Schatzkammer des Mainzer Gutenberg-Museums. Beide sollen jetzt digitalisiert werden, um sie für die Fachwelt und die allgemeine Öffentlichkeit digital zugänglich machen, teilte das Museum in einer Pressemeldung mit. „Die Bibeln des Gutenberg-Museums sind frühe Zeugnisse und Wegbereiter in ein neues Medienzeitalter. Es ist die logische Konsequenz, mit ihnen unsere Digitalisierungskampagne zu starten“, erklärt Museumsdirektor Dr. Ulf Sölter.

- Werbung -

„Die Gutenberg-Bibeln und ihre Einbände sind in einem sehr guten Zustand“, so die Restauratorin des Museums, Dorothea Müller. „Wir achten bei der Digitalisierung auf einen schonenden Umgang, damit der Zustand der Bibeln weiterhin so bleibt. Die Bücher dürfen beispielsweise nicht ganz aufgeschlagen werden, um Schäden an der Bindung zu verhindern.“ Die Aufnahmen der einzelnen Seiten sollen in Kooperation mit einem spezialisierten Dienstleister für die Digitalisierung von analogem Kulturerbe angefertigt werden, heißt es.

Die digitalen Daten werden zunächst im Onlineportal der Johannes Gutenberg-Universität eingepflegt und dadurch verfügbar gemacht. Nach dem Start des Kulturportals Rheinland-Pfalz in der zweiten Jahreshälfte werden die digitalen Bibeln ebenfalls über diese Seite abrufbar sein.

Hier geht es zur Homepage des Gutenberg-Museums