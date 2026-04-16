ReachAcross wird Teil der Deutschen Missionsgemeinschaft

Ab dem 1. Mai übernimmt die Deutsche Missionsgemeinschaft (DMG) administrative Aufgaben für ReachAcross Deutschland. Die Zusammenarbeit der Werke soll aber darüber hinaus gehen.

Am Mittwoch unterzeichneten die Verantwortlichen die gemeinsame Kooperationsvereinbarung, berichtete die DMG in einer Pressemitteilung. Mit einem „Willkommens-Tag“ wurde ReachAcross offiziell als neuer Arbeitsbereich der DMG begrüßt.

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Zukünftig übernimmt die Deutsche Missionsgemeinschaft die Anstellungen, Spendenverwaltung und andere Tätigkeiten, heißt es. Bisher hatte ReachAcross Deutschland ein eigenes Büro für administrative Tätigkeiten – nun kann sich die Organisation stärker auf ihr missionales Kerngeschäft konzentrieren. Die Zusammenarbeit der beiden Werke soll nicht nur aus Projekten und Organisation, sondern „vor allem aus dem gegenseitigen Tragen und Gebet füreinander“ bestehen. Das betonte DMG-Missionsleiter Simon Bohn.

Lange gemeinsame Geschichte

Die gemeinsame Geschichte von ReachAcross und DMG reicht bis in die 60er Jahre zurück: Bevor Bruno Herm 1968 DMG-Missionsleiter wurde, war er Missionar mit dem „Red Sea Mission Team“, später umbenannt in „ReachAcross“. Später arbeiteten die Missionsleiter der beiden Werke im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen „intensiv miteinander“, berichtete der ehemalige DMG-Missionsleiter Detlef Blöcher.

ReachAcross ist eine internationale Organisation mit Hauptsitz in Großbritannnien und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen. Die etwa 20 Mitarbeitenden aus Deutschland sind in verschiedenen Ländern aktiv. Das Werk will „Muslimen dienen, damit sie Gottes Liebe erfahren. Dazu bauen wir Brücken der Verständigung, damit Misstrauen und Angst zwischen Christen und Muslimen schwinden“, heißt es.

Ein ReachAcross-Mitarbeiter ermutigte Christen und Gemeinden in Deutschland, auf Muslime zuzugehen. Sie seien „sehr offen für Gespräche über den Glauben“. Erst vor kurzem habe ihm ein führendes Mitglied der Moschee in seiner Stadt erklärt: „Du bist der erste Christ, den ich treffe, der von seinem Glauben überzeugt ist und gerne darüber spricht.“

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Die Missionsgemeinschaft DMG hat laut eigenen Angaben rund 430 Mitarbeiter weltweit und arbeitet in 60 Ländern der Erde. „DMG-Mitarbeiter geben die gute Botschaft von Jesus Christus auf der ganzen Welt in Wort und Tat weiter“, heißt es auf ihrer Homepage.