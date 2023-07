Evangelisation: Drei Schlüssel, um mit Freude von Gott zu erzählen

- Werbung -

Es ist schwieriger geworden, in Deutschland das Evangelium zu verkünden. Das Gebet, der Geist Gottes und der Kairos Gottes sollen für neue Motivation sorgen.

Von Dirk Ahrendt (Leiter des FeG Praxisinstituts Evangelisation)

Letztens hatte ich ein Buch in der Hand, das mich sehr inspirierte. Die ersten Seiten haben mich so gefesselt, dass ich sie gleich mehrmals lesen musste. Es ging um die Gründe dafür, dass Evangelisation in den letzten Jahren ein herausforderndes Thema geworden ist und welche Schritte nötig sein könnten, um den Menschen von heute zu erreichen.

Dass Methoden von vor 20 Jahren oder früher nicht mehr so gut funktionieren, erleben fast alle Gemeinden. Dass es herausfordernder geworden ist, in unserer Gesellschaft Menschen für Christus zu gewinnen, erfahren ebenfalls sehr viele. Ich möchte ermutigen, sich neu inspirieren zu lassen, neue Wege zu gehen, anderes auszuprobieren, gemeinsam loszugehen und auch persönlich viel klarer zu haben, dass Gott uns und mich gebrauchen will, damit Menschen ihm begegnen können und sich in seine Nachfolge begeben.

Schlüssel für neue Motivation

In meinem persönlichen Leben merke ich seit einigen Jahren, dass es drei Schlüssel gibt, die zu einer neuen Motivation, Freude und zu einem größeren Wunsch geführt haben, dass Menschen von Christus gefunden werden und zu glauben beginnen.

1. Das Gebet

Der erste Schlüssel ist das Gebet. Das hat mich inspiriert. Es klingt so altbacken, so überholt und überhaupt nicht innovativ. Und doch ist es genau das: innovativ. Es hat mit Abstand die größte Veränderungskraft.

Ich musste mir eingestehen, dass ich über die Jahre meines Dienstes den Blick verloren habe, mit dem Christus die Menschen ansieht. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nicht den liebenden Blick Jesu für Menschen habe, nicht den respektvollen Blick und sie nicht sehe, wie er sie sieht. Es hat sich etwas verschoben.

Gott schenkt anderen Blick für Menschen

Um das von Gott verändern zu lassen, habe ich begonnen dauerhaft dafür zu beten, dass er mein Herz umformen und neu inspirieren möge. Die Erkenntnis hat mich geschockt und geerdet, seitdem bete ich regelmäßig dafür. Und er hat etwas neu gemacht, heute habe ich einen ganz anderen Blick für Menschen.

Das zweite Gebet lautet, dass Menschen zum Glauben an Christus kommen. Ganz allgemein. In Deutschland, weltweit. Ein Gebet weiter bete ich, dass Andere durch mich direkt oder durch meine Arbeit, die ich für Gottes Reich tue, Christus finden. Diese drei Gebete, (1) seine Sicht für Personen, (2) Menschen mögen zum Glauben kommen und es soll (3) durch mich geschehen, sind meine drei häufigsten Gebete. Mit Abstand. Und es hat sich eine Menge verändert, dafür bin ich Gott sehr dankbar.

2. Der Geist Gottes

Der zweite Schlüssel ist, dass nicht ich oder wir Menschen zum Glauben führen können, es ist der Heilige Geist, der die Menschen überführt. Er ist der „Spiritus“. Dass wir dabei eine gewichtige Rolle spielen sollen und dürfen, ist klar. Wir sollen alles dafür tun, dass Menschen Jesus finden und beginnen zu glauben. Wir sollen einladend sein, vorbildlich, alles reinhauen, was geht.

Und trotzdem können wir das Entscheidende nicht tun. Der Heilige Geist ist der Wirkende. Es geschieht durch den Geist Gottes, dass die Welt von ihren Sünden überführt wird (Johannes 16,8). Der Heilige Geist wirkt es, dass Menschen an Christus glauben (1. Korinther 12,3), der Heilige Geist gibt die verschiedenen Gaben (1. Korinther 12,4) und wirkt auf eine Weise, dass alle etwas davon haben (1. Korinther 12,7).

3. Der Kairos Gottes

Der dritte Schlüssel ist der „Kairos“ Gottes. Es ist der richtige Moment, der richtige Augenblick, etwas zu tun oder zu sagen. Wir können diesen Moment nicht machen, aber die Augen und Ohren offenhalten, um diesen Moment zu erwischen und beim Schopfe zu packen.

Ich habe letztens erst erlebt, was es bedeutet, Stille länger auszuhalten, um dem „Kairos“ Zeit zu geben. Ich habe einige Momente erlebt, in denen ich bestimmte Dinge zu bestimmten Situationen oder Menschen sagen sollte. Immer wieder achte ich innerlich bei Gesprächen darauf, ob der Heilige Geist will, dass ich bestimmte Dinge sage. Es ist spannend, betend und hörend unterwegs zu sein und immer mehr zu lernen, gut zuzuhören.

Ich wünsche mir, dass ich persönlich und wir alle immer mehr zu aufmerksamen Betern und Hörern werden, die inspiriert vom Geist Gottes den „Kairos“ erwischen, um dabei zu sein und entscheidend mitzuwirken, wenn der Heilige Geist Menschen begegnen und überführen will.

Fragen zum Weiterdenken:

persönlich | in der Gemeindegruppe

1. Tauschen Sie sich darüber hinaus, in welcher Situation Sie einen „Kairos“ Gottes erlebt haben.

2. „Immer wieder achte ich innerlich bei Gesprächen darauf, ob der Heilige Geist will, dass ich bestimmte Dinge sage.“ Wie kann das konkret in Ihrem Leben aussehen? Wo haben Sie das schon einmal erlebt?

3. Lesen Sie Apostelgeschichte 4,(13)23-31. Welche Gebetsanliegen liegen der Gemeinde damals besonders am Herzen? Warum betet sie nicht um Schutz und Bewahrung? Vergleichen Sie das Gebet mit Ihren Gebetsanliegen: Was können wir daraus lernen?

4. Tragen sie zusammen, welche Themen die Menschen um Sie herum momentan beschäftigen. Welche Impulse der guten Nachricht von Jesus Christus könnte Sie persönlich oder als Gemeinde setzen?

5. Tägliches Gebet: „Jesus, lass Menschen zum Glauben an dich kommen, und lass es durch mich geschehen!“