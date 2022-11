Neustart im Talar: Vom Kapitän zum Pastor

Der Fachkräftemangel macht auch vor dem Pfarramt nicht Halt. Die EKD setzt daher auf Quereinsteiger – egal ob Seemann oder Bauingenieurin.

- Werbung -

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers rechnet in Zukunft mit rund 100 Renteneintritten von Pastorinnen und Pastoren – pro Jahr. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger könnten einen Teil der Ausfälle ersetzen. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat dafür 2019 den „Master of Theological Studies“ eingeführt: sieben Semester inklusive Vorbereitungskurs.

Jonas Buja arbeitete vor dem Studium als nautischer Offizier auf Gas-Tankern und als Kapitän des zivilen Seenotrettungsschiffs „Iuventa“. Jetzt studiert er Vollzeit Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Ulrike Meyer ist 53, Bauingenieurin, Sopranistin und Mutter zweier erwachsener Kinder. Im Frühjahr 2022 wurde sie zur Pastorin ordiniert.

„Voraussetzung für die Bewerbung um einen Studienplatz […] sind ein nicht-theologisches universitäres Studium und fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung“, erläutert EKD-Hochschulreferentin Christiane de Vos. Bisher wählt die hannoversche Landeskirche maximal fünf Personen jährlich für den Master aus. Das reicht nicht, um die Nachwuchsprobleme zu lösen. Regionalbischof Stephan Schaede freut sich trotzdem über die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Sie bereicherten die Kirche mit ihren Lebenserfahrungen.

Link: „Vom Kapitän zum Pastor“ (evangelisch.de)