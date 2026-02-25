Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Jesus am Kreuz
Symbolbild: lathuric / Getty Images / E+

Ökumenischer Jugendkreuzweg – interaktiv auf dem Weg zum Kreuz

Nachrichten & ThemenKongresse & Events

Brot, Hängematten, Klemmbausteine: Der Ökumenische Jugendkreuzweg 2026 nimmt junge Menschen in Stuttgart mit auf eine Glaubensreise.

Unter dem Titel „Durchkreuzt“ lädt der Ökumenische Jugendkreuzweg 2026 vom 17. bis 28. März zu einer interaktiven Ausstellung in die Stuttgarter Martinskirche ein. Zielgruppe sind Schulklassen, Konfi- und Firmgruppen sowie Jugendliche und Einzelbesucher. Die sechs Stationen orientieren sich an Motiven des Künstlers Scott Erickson, der bewusst auf direkte Darstellungen Jesu oder des Kreuzes verzichtet.

- Werbung -

Die Ausstellung startet am großen Tisch mit jüdischem Matzenbrot – ein symbolischer Einstieg in das letzte Abendmahl. Im „Garten Getsemani“ laden Hängematten und Sitzkissen zum Ausruhen ein. Andere Stationen setzen auf Beteiligung: Mit Klemmbausteinen entsteht auf dem Altar ein gemeinsames Kunstwerk. An einer weiteren Station können Besucher mit Kopfhörern die Kreuzigungsgeschichte in drei Varianten hören: erzählt, als Bibeltext und als Song. Jugendpfarrer Mateo Weida betont: „Am Ende wird klar: Keiner von uns geht seinen Weg allein!“

Der Ökumenische Jugendkreuzweg ist ein Projekt vom Katholischen Jugendreferat Stuttgart, der Jugendkirche Stuttgart und der Evangelischen Jugend Stuttgart (EJUS). Für Gruppenbesuche ist eine Anmeldung erforderlich. Am 22. März findet ein Publikumstag ohne Anmeldung statt.

Golgatha: Der Fels, auf dem Jesus starb

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.