Open Doors: Nur noch 650 Christen in Gaza

Schon vor dem Angriff der Hamas auf Israel lebten im Gazastreifen nur noch rund 1.000 Christen. Ein Drittel von ihnen ist seitdem geflohen.

Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und den folgenden militärischen Einsätzen der Streitkräfte Israels im Gazastreifen sei ein Drittel der christlichen Bevölkerung entweder geflohen oder wurde getötet. Dies berichtet das christliche Hilfswerk Open Doors.

- Werbung -

Viele Christen sind geflohen

Die Kampfhandlungen bestimmen das Leben aller Menschen im Gazastreifen. Der in Gaza geborene Elias Najjar lebt seit 2007 mit seiner Familie im Westjordanland und sprach mit Open Doors über die Lage in Gaza. Er arbeitet für die Palästinensische Bibelgesellschaft. Mit den Christen im Gazastreifen steht er bis heute in engem Kontakt.

„Vor dem Krieg gab es über 1.000 Christen in Gaza. Jetzt, acht Monate später, sind es nur noch 650“, erklärt Elias. „Einige wurden getötet, über 300 sind nach Ägypten oder in andere Länder geflohen. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen werden.“ Im Mai sollen es laut dem Jerusalemer Verein im Berliner Missionswerk noch 850 Christen gewesen sein. ZDF heute berichtete, dass von der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens rund 100.000 Menschen nach Ägypten ausgereist seien.

Kirchen leisten Hilfe und sind durchgängig geöffnet

Fast alle Christen haben im Oktober in Kirchengebäuden Zuflucht gefunden. Dort leben die Familien dicht gedrängt. Ihre Häuser sind zerstört. Fehlende Einkommen und überteuerte Lebensmittel führen zur Mangelernährung, was wiederum Krankheiten auslöst. Dennoch sieht Elias auch ermutigende Zeichen. „Wenn ich mit den Christen in Gaza spreche, haben sie immer noch Hoffnung auf Gott. Für uns ist es wichtig uns daran zu erinnern, dass auch in sehr schwierigen Situationen unsere einzige Hoffnung im Vertrauen auf Jesus liegt. Er wirkt dort unter den Menschen. Ja, sie leiden, aber die Hand Gottes ist da.“ Für ihn ist Gaza zu einem Beispiel für die Rolle der Kirche geworden. Als viele Häuser zerstört oder nicht mehr sicher waren, blieben die Kirchen 24 Stunden am Tag offen. „Sie nahmen Menschen auf, begegneten ihrer Not und zeigten ihnen Jesus.“

Das überkonfessionelle Hilfswerk «Open Doors» ist seit 1955 in mittlerweile mehr als 70 Ländern für verfolgte Christen aktiv.

- Werbung -

Quellen: Open Doors, ZDF heute, Jerusalemer Verein im Berliner Missionswerk