Ist die Normalität wirklich normal?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Ist es normal, bei 5 Grad im Dortmund-Ems-Kanal zu baden? Und was hat das mit einer Chipstüte und dem Heiligen Geist zu tun? Gedanken von Tom Laengner.

Entlang am Dortmund-Ems-Kanal gibt es eine stehende Regel. Je grauer, nasser und kälter es ist, desto weniger Leute sind unterwegs. Das fährt den Einsatz deiner Klingel fast auf null, wenn du mit dem Rad unterwegs bist.

Heute war wieder mal einer dieser Tage mit Nieselregen bei 5 Grad. So waren nur die üblichen Verdächtigen unterwegs: Angler, Kanadagänse und Ruderer des Olympiastützpunktes NRW. Während unter meinen profilschwachen Reifen der Schotter tanzte, erspähte ich zwei Gestalten mit freiem Oberkörper. Der Rest der Kollegen war unter der trüben Wasseroberfläche verborgen. Sie taten, was um diese Jahreszeit den Kormoranen vorbehalten ist: planschten also fröhlich im eisgekühlten Kanalwasser. Ich muss wohl etwas irritiert gestarrt haben. So winkten sie mir zu. Schwer beeindruckt kurbelte ich stadtauswärts weiter. Mein lieber Schwede, wenn das nicht tollkühn war! Dann wuchs ein Quäntchen Sorge in mir. Hoffentlich werden die nicht krank, dachte ich. Dabei tuckerte mit 1.500 PS das Feuerlöschboot III an mir vorbei.

Ich hörte mit dem Denken auf und kam ein wenig aus dem Tritt. Musste ich mir um die beiden Eisbären echte Sorgen machen? Die beiden Schwimmer hatten sich wahrscheinlich überlegt, was sie taten. Dass es ungemütlich würde, konnten sie kommen sehen.

Gäbe es da nicht ganz andere Gründe zur Sorge, wenn es um Gesundheit geht? In Deutschland sterben jährlich etwa 160.000 Menschen, weil sie sich ungesund ernähren. Das berichtete die Wissenschaftsredaktion des MDR im Jahre 2019. Daran erinnerte ich mich. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Dann erwischte mich eine Bö. Sie hatte keinen Termin vereinbart und hätte mich fast in den Kanal rauschen lassen. So tief war ich in Gedanken.

Im Kanal krank werden? Du Hirni, blökte ich mich an, du nimmst das Ungewöhnliche mit Skepsis wahr. Und die Dramatik in der Normalität geht dir durch die Lappen.

Denn Ärzteblatt und Gesundheitsministerium sind sich einig. Mindestens 120.000 Menschen in Deutschland sterben pro Jahr an den Folgen des Rauchens. Also nicht, weil zufällig mal die letzte Kippe schlecht war. Von etwa 20.000 Toten durch Alkohol spricht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Pro Jahr! Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland weit vorn.

Die Pandemie machte das nicht besser. Der Konsum von Alkohol nahm zu und das Gewicht der Bevölkerung ebenso. Die Universität in St. Gallen in der Schweiz machte im Sommer 2021 eine Studie. Während der Pandemie haben die Menschen dort 3,3 Kilogramm zugenommen. Die Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen legte im Vergleich zu 2019 sogar 6,7 Kilogramm zu. Die Technische Universität München kam im Sommer 2021 zu ähnlichen Ergebnissen. Vielleicht wären manchen Sachen nicht passiert, wenn die Leute sich im Kanal oder anderswo und anderswie zum Affen gemacht hätten? Man weiß es nicht.

Als das Spritzwasser endlich den Weg durch meine Schuhe gefunden hatte, war ich schon auf dem Weg nach Hause. Ich dachte daran, dass ‚unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes‘ sein soll. Ziemlich steile Aussage im Neuen Testament, nicht wahr? Aber auch sehr ehrenvoll. Will ich das einer Chipstüte und einer Dose Pils opfern? Zwischen Körperkult und Vernachlässigung ist ja ein weiter Raum.

Statistiken und gesellschaftliche Normalität sind keine Naturgesetze. Wir sind nicht dazu geboren, um sie um jeden Preis zu befeuern. Und Ausnahmesituationen am Kanal können Quellen der Inspiration sein. Menschen sollen die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Fast zu schön, um wahr zu sein.

Ich war ziemlich durchweicht, als ich wieder zuhause ankam. Als ich meiner Frau von den Kanalbadenden erzählte seufzte sie : „Ich hoffe schwer, dass die nicht krank werden!“

Alle Kolumnen von Tom Laengner findet ihr hier.