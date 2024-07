Ist es denn gegen das Gesetz?

Während einer Geburtstagsfeier stellt Tom Laengner fest: Die Zehn Gebote sollen nicht die Lebensfreude verderben. Sie sollen Freiheit bringen – mit Verantwortung.

Von Tom Laengner

Manchmal kommt die Nordsee zu Besuch in den Hafen am Dortmunder Kanal. Gut gelaunt pustet dort der Wind den Gästen im Liegestuhl feinen Sand in die Augen. Anschließend lässt sich der blaue Himmel mit wechselnden Wolkenbildern nur noch blinzelnd bestaunen. Eddi hat zu Herrn Walter zum Geburtstag eingeladen. Und das alte Schuttgüterschiff ist dafür eine prima Adresse. In den Bauch aus Stahl wurden früher Kies, Erz und Sand eingefüllt. Jetzt ist dort Platz für Weizenbier und Rhabarberschorle. Und es geht das Gerücht, dass nach dem dritten Weizenbier der Sand im Auge von manchem Gast freundschaftlich begrüßt wird. Gar nicht mehr nervig!

Gesetzlich erlaubt – deshalb auch gut?

Gemeinsam mit Christian gehören Eddi und ich zur Minderheit der Kaltduscher. In einer skeptischen Öffentlichkeit gerät man da leicht in Erklärungsnotstand. Es heißt, kalt sei nicht gut. Irgendwie wie zu warm. Solch konservierte Kommentare können mehr nerven als der Hafensand im Auge. Ich dusche kalt. Aber es ist weder um das Immunsystem zu stärken noch um Energie zu sparen. Mir persönlich macht es Freude, mich zu überwinden und zu spüren. Und letztendlich verstößt es nicht einmal gegen das Gesetz. So wie der Gebrauch von Marihuana. Seit März darf ich mir täglich, mit Segen der Bundesregierung, mit 2 bis 3 Joints die Birne vernebeln. Wie jeder Mensch weiß, ist es gesetzeskonform, aber nicht zwingend auch gut. Doch kalt zu duschen gehört zu den Dingen, die mir guttun und auch noch gut sind. Und bei genauerem Hinschauen gibt es davon doch eine ganze Menge anderer Sachen. So habe ich mal bei Schnee und Eis meinen Geburtstag auf dem Feldberg gefeiert. Selbstgemachtes Feuerchen mit Glühwein und Bratwurst im verschneiten Taunus. Eine Schlittenfahrt auf 800 Meter Höhe war auch noch drin, während in der Mainebene schon die ersten Narzissen vom Frühling Zeugnis ablegten. Es gibt sie also noch: die wunderbaren Dinge, die nicht gegen das Gesetz verstoßen. Nur bei Krimi oder Quiz sind sie nicht zu finden. Selber musst du darauf kommen, du ganz alleine. Und eine Entscheidung musst du treffen, auch wenn die meisten anderen es nicht so machen und du selber es noch nie so gemacht hast.

Da hatten wir doch einmal für eine Fährüberfahrt nach Sardinien Liegesessel gebucht. Die vier Ungetüme standen in einer Art Wartesaal unter Deck. Es war zum Erbrechen stickig heiß und duftete wie in einem Pumakäfig. Was also tun? Schließlich hatten wir doch gebucht! Nach einem kurzen Seufzer der Verzweiflung machten wir es uns auf dem Deck gemütlich. Da wurden wir über Nacht feucht und salzig. Aber die Luft war gut und unsere Stimmung auch.

Das wahre Ziel der Zehn Gebote

Solche Erlebnisse empfinde ich bereichernd und befreiend. Damit vermeide ich nicht nur Punkte in Flensburg. Ich handele sogar im Rahmen der Zehn Gebote. Denn wer die genau liest, versteht: In deren Kern geht es nicht um absurde Verbote, die meine Lebensfreude vertrocknen lassen. Es geht um die Erfüllung einer verantwortlich gelebten Freiheit. Dazu bietet der sich ewige Schöpfer als Gott und Vater an. Für mich ist das eine Ehre. Ihn empfinde ich doch kompetenter als einen Bundestrainer oder Kanzler.

Bei der fröhlichen Geburtstagsfeier ergab sich auch so eine Situation. Vor dem Buffet war ich nochmal pinkeln gegangen. Die Erfahrung lehrt: Weiße Klobrillen können bei Dutzenden von männlichen Gästen schneller gelblich verfärben, als dem bürgerlichen Sitzpinkler lieb ist. Auf diese Weise erleichtert füllte ich mir ein wenig Fischlasagne auf den Teller und suchte meinen Liegestuhl am Sandstrand wieder auf. Die Meeresfrüchte wurden schnell weniger und mein Blick fiel auf einen Mann, den der Veranstalter scheinbar als Reinigungskraft engagiert hatte. Ich finde es immer höchst ehrenvoll, wenn jemand sich für solch einen Traumjob entschließt. Ein bisschen wie Jesus musste ich denken. Der war sich auch nie zu schade, sich um den Schmutz menschlicher Schande und Scham zu kümmern. Und dann hatte ich eine Idee. Sie forderte eine gewisse Überwindung und war nicht an der Mehrheit ausgerichtet. Aber hat sie gegen das Gesetz verstoßen?

Im Einklang mit den Zehn Geboten

Also stand ich auf und ging auf den Mann zu. Erst verstand er mich wohl nicht so recht. Vielleicht konnte er meine Sprache nicht. Vielleicht konnte er mein Angebot nicht glauben. Dann sagte er ‚ja‘ und wenige Minuten später hatte ich ihm einen vollen Teller mit Hähnchen, Brot und Fischlasagne besorgt. In der Sauce spiegelten sich die Wolken und ich fühlte mich erleichtert, meinen Bedenken nicht gehorcht zu haben. Und ich fühlte mich im Einklang mit den geheimnisvollen Zehn Geboten. Und dem freundlichen Menschen am Klo hatte ich offensichtlich eine Freude gemacht.

Von meiner neuen Bekanntschaft habe ich mich später noch verabschiedet. Viel reden war nicht. Aber wir hatten zwei rechte Hände, die wir auf unsere Herzen legten. Und das sprach doch recht deutlich. Der Dortmund Ems Kanal plätscherte dabei vor sich hin, als wolle er sagen: Ja, so sollte es sein.