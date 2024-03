Was tun, wenn ein Scheinriese anklopft?

Die Furcht vor Entscheidungen kann lähmen. Auch Tom Laengner hat diese Erfahrung gemacht – und seine Familie damit jahrelang gestresst. Die erlösende Erkenntnis: Scheitern ist erlaubt.

Ein Segafredo bleibt selbst in einer Raststätte an der A1 ein Segafredo. Genussvoll schlürfend stoppt mein Blick an einem Mann mit Dockermütze. Ein Greifautomat hatte es ihm angetan. Und nun versucht er hartnäckig, Stofftiere aus ihrer trostlosen Gefangenschaft zu befreien. Mich machen solche Beobachtungen immer etwas wehmütig. Denn das Eine verstehe ich nicht: Wieso wählt ein erwachsener Mann eine möglichst hoffnungslose Strategie, um ein Geschenk für ein Kind zu finden. Nun, wer wenig Hoffnung hat, wählt hoffnungslose Wege. So könnte es sein.

Meine Augen auf die hilflosen Versuche gerichtet, denke ich an Scheinriesen. Sie neigen dazu, Alltagsprobleme zu aberwitziger Dimensionen aufzublasen. Meine menschlichen Fähigkeiten schrumpfen dabei auf Rosinengröße. Ich erscheine stets zu unbedeutend; die Anforderung immer übermächtig.

Zu nichts zu gebrauchen

Herr Scheinriese klopfte eine Zeitlang an meine Behausung in Frankfurt. Wortlos überredete er mich zu einer Karriere als Meistergähner. Immer wenn alltägliche Entscheidungen anstanden, glühte diese ‚Fähigkeit‘ auf. Wollten wir als Familie Pizza essen oder im Zoo Flamingos streicheln? Sollten wir mit Kriegelmanns picknicken oder mit Oma Hebermehl lieber nicht? Alter Schwede! Wer weiß denn sowas! Fragen auf diesem Niveau zogen mir regelmäßig den Stecker. Mein Kiefer klinkte aus, als hätte ich mein Leben lang nicht geschlafen. So kam ich zu Ruhm und Ehre als erledigster Mann der Nachbarschaft, die Kasernen der US-Streitkräfte eingeschlossen. Meine Familie zeigte sich erst mitleidig, dann ratlos, und zuletzt genervt. Ein echter Mann, der gelegentlich zu nichts zu gebrauchen war!

Doch lag all das tatsächlich in meiner Verantwortung? War die Müdigkeit nicht wie eine Naturgewalt? Gleichzeitig konnte das nicht ewig so weitergehen. Mir ging es in mir selbst nicht gut. Oft fühlte ich mich wie ein schales Bier. Doch zum Glück nahm die Geschichte eine Wendung.

„Vor Entscheidungen hatte ich Schiss“

Diese Attacken gingen nicht auf Herrn Tur Tur, den Scheinriesen aus der Augsburger Puppenkiste, zurück. Meine Frau und ich hatten das schon geahnt. Im Kern ging es um eine Furcht: Vor Entscheidungen und den möglichen Folgen hatte ich Schiss. Denn was wäre, wenn die von mir überlegte Aktivität keine Jubelschreie hervorriefen? Heute bringt mich die Erinnerung zum Grinsen. Damals fürchtete ich meinen Gesichtsverlust.

Schritt für Schritt ließ ich später aus dem Scheinriesen die Luft ab. Dinge dürfen schiefgehen. Andere zu enttäuschen konnte vorkommen, ohne dass meine oder deren Welt unterging. Damals erlebte ich, dass die Worte von Jesus sehr lebenspraktisch waren. Er sagte „Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.“ Ich finde das weder fromm noch religiös. Jesus macht einfach Ernst.

In meinem Falle ging es darum, die Wahrheit über meine Alltagswirklichkeit zu erkennen. Mein Entscheidungsberg schrumpfte dadurch wie ein Schneemann in der Julisonne. Ich konnte sie jetzt meistern. Das war nicht nur für mich persönlich sehr erleichternd! Meine Familie war schließlich von meiner Befindlichkeit ebenso betroffen. Also: Ich hatte die Angst, meine Familie den Ärger. Deshalb: keine Macht dem Scheinriesen!

Schluss mit Rechtfertigungen

Bernard Roth brachten ständige Rechtfertigungen und die guten Gründe irgendwann um den vorletzten Nerv. Als Professor der Stanford University schrieb er schließlich ‚The Achievement Habit‘: „Gründe sind oft nur Ausreden. Wir nutzen Sie, um unsere Mängel nicht sehen zu müssen. Wenn wir aber aufhören, uns zu rechtfertigen, haben wir eine Chance, ein realistisches Selbstbild zu gewinnen — und unser Verhalten zu ändern“.

Habe ich mir gemerkt. Jetzt bin ich wohl etwas leidlicher für Andere. Juchhu!

Doch Potzblitz! Während ich noch auf einem kargen Krankenhausgang schreibe, gähne ich wie zu meinen Glanzzeiten. Was soll das, denke ich? Dann klingt in mir der Uhrschlag der St. Marienkirche. Ich atme auf und schlafe kurz später in Gedanken an funkelnde Automaten in Times-Square-Neon ein.