Paulus wird im Minecraft-Gottesdienst lebendig

Alte Geschichte, neues Medium: In einem Minecraft-Gottesdienst der von Cansteinschen Bibelanstalt sollen die Reisen des Apostel Paulus digitale Realität werden – inklusive Häfen und Schiffe.

- Werbung -

Die von Cansteinsche Bibelanstalt in Berlin veranstaltet am Sonntag, 7. August, um 17 Uhr einen Minecraft-Gottesdienst. Passend zur Urlaubszeit soll es um die Reisen des Paulus gehen. Häfen, Schiffe und kleine Überraschungen werden laut Veranstalter von ehrenamtlich Engagierten noch auf Hochtouren gebaut und vorbereitet. Interessierte können in Minecraft auf dem Server canstein-berlin.de oder im Livestream auf der Streamingplattform Twitch teilnehmen.

Die von Cansteinsche Bibelanstalt feiert seit 2020 jedes Jahr Oster-, Pfingst- und Weihnachtsgottesdienste im Computerspiel Minecraft. Pfarrer Andreas Erdmann beschäftigt sich seit Februar 2022 jeden Donnerstag mit anderen Spielern und Spielerinnen mit einem neuen Bibeltext. Dieser wird anschließend in Minecraft umgesetzt.

Einen Bauwettbewerb zum Thema „Turmbau zu Babel“ führte die Bibelanstalt 2021 gemeinsam mit dem Bibelmuseum in Münster und der von Cansteinschen Bibelgesellschaft in Westfalen durch.

Die von Cansteinsche Bibelanstalt ist die älteste Bibelgesellschaft der Welt. Sie wurde 1710 von Carl Hildebrand von Canstein gegründet. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz fördert das „Bibellabor“ in Minecraft.