Bischofskonferenz-Vorsitzender Wilmer wird Bischof von Münster

Erst vor wenigen Wochen war Heiner Wilmer zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt worden. Jetzt wechselt er das Bistum.

Die Ernennung teilten der Vatikan und das Domkapitel in Münster am Donnerstag (26. März) mit. Damit tritt der bisherige Hildesheimer Bischof an die Spitze des mitgliederstärksten deutschen Bistums. Das Bistum Münster hat gut 1,6 Millionen Mitglieder. Der 64-Jährige war erst Ende Februar zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz gewählt worden. Er folgt in Münster auf Felix Genn (75), der vor gut einem Jahr altersbedingt zurückgetreten war.

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Wilmer war seit 2018 Bischof von Hildesheim. Im St.-Paulus-Dom von Münster wurde der neue Bischof mit großem Applaus der anwesenden Gläubigen begrüßt. Er komme mit großem Respekt, vor den Menschen im Bistum und vor der Aufgabe, sagte Wilmer. Der Bereich des Bistums Münster reicht vom nördlichen Niederrhein an der niederländisch-deutschen Grenze bis nach Westfalen. Außerdem gehört der Offizialatsbezirk Oldenburg in Niedersachsen zum Bistum, in dem rund 240.000 Katholiken leben.

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