Historisch: König Charles und Papst Leo XIV. beten gemeinsam

Ein starkes Zeichen für Versöhnung: König Charles III. und Papst Leo XIV. haben in der Sixtinischen Kapelle gemeinsam gebetet.

König Charles III. und Königin Camilla haben am Donnerstagmittag gemeinsam mit Papst Leo XIV. an einem ökumenischen Mittagsgebet im Vatikan teilgenommen. Dies berichtet Vatican News. Die Feier fand in der Sixtinischen Kapelle statt und wurde von Papst Leo und dem anglikanischen Erzbischof von York, Stephen Cottrell, geleitet. Es war das erste gemeinsame Gebet eines britischen Monarchen mit einem Papst seit der Kirchenspaltung im Jahr 1531.

Vor dem Gebet empfing Papst Leo das Königspaar in Privataudienz. König Charles sprach anschließend mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und dem vatikanischen Außenminister Erzbischof Gallagher über Themen wie Umweltschutz, Armutsbekämpfung und Friedensförderung. Auch der ökumenische Dialog wurde thematisiert.

Nach dem Gebet trafen sich Papst und König erneut in der Sala Regia. Beide überreichten sich jeweils einen kleinen Baum – ein Zeichen der Verbundenheit. Auch Vertreter der UN und Umweltorganisationen wie der Laudato si‘-Bewegung nahmen teil.

Die Katholische und die Anglikanische Kirche sind seit 500 Jahren gespalten. Damals sagte sich König Heinrich VIII. von Rom los, um sich von seiner Frau Katharina von Aragon scheiden lassen zu können. Die Church of England ist die Mutterkirche der anglikanischen Kirchengemeinschaft. Ihr geistliches Oberhaupt ist Sarah Mullally, die designierte Erzbischöfin von Canterbury. König Charles III. ist das weltliche Oberhaupt.