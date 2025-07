„Jesus“ trifft den Papst

Die TV-Serie „The Chosen“ bewegt Millionen Zuschauer weltweit. Kürzlich hat Jesus-Darsteller Jonathan Roumie Papst Leo XIV. getroffen – samt Filmvorführung im Vatikan.

Bessere Publicity hätten sich die Produzenten der Jesus-Serie „The Chosen“ nicht wünschen können: Ende Juni weilte die Filmcrew um Hauptdarsteller Jonathan Roumie und Regisseur Dallas Jenkins in Rom. Dort gab es eine Filmvorführung von Ausschnitten der fünften Staffel im Kino des Vatikans – und eine Audienz bei Papst Leo XIV. „Danke, Papst Leo, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zu treffen und sich mit uns auszutauschen“, schrieb Roumie unter einem Selfie mit dem Pontifex, das er in seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. Es sei ein „Segen“ gewesen, den Friedensgruß durch Papst Leo zu empfangen. Die Worte des Papstes hätten ihn bewegt und für seinen eigenen Dienst als Jesus-Darsteller ermutigt.

- Werbung -

In einem Interview mit CNA verriet Roumie Details aus dem Gespräch mit dem Papst. So habe Leo XIV. ihm gesagt, dass er selbst „The Chosen“ noch nicht gesehen habe, einer seiner Brüder jedoch ein Fan der Serie sei. Daraufhin habe der Schauspieler gesagt, er habe einige DVDs mitgebracht, um das zu ändern. Roumie hatte schon Leos Vorgänger, den verstorbenen Papst Franziskus, bei zwei verschiedenen Gelegenheiten getroffen.

In Staffel fünf der Serie werden die Ereignisse der Karwoche in Jerusalem vor der Kreuzigung dargestellt. Roumie erklärte in einer Pressekonferenz, der Dreh des letzten Abendmahls am Set sei für ihn eine besonders intensive Erfahrung gewesen. Die Rolle des Jesus Christus zu spielen, habe seinen Glauben gestärkt, das Treffen mit Papst Leo XIV. sei eine „unermessliche Ehre“ gewesen.

„The Chosen“ ist die erste Serien-Verfilmung über das Wirken Jesu und darüber, wie sich das Leben der Menschen verändert, die ihm begegnen. Geplant sind sieben Staffeln. Die Serie wird über Crowdfunding finanziert. „The Chosen“ kann im Internet (The Chosen) oder über die „The Chosen“-App kostenfrei angesehen werden.

Quellen: Vatican News, EWTN Vatican, Tagespost, Jonathan Roumie (via Instagram), msn.com