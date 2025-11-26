Margot Friedländer mit Sonderbriefmarke geehrt

Ihre Botschaft von Versöhnung lebt weiter: Margot Friedländer ziert eine neue Sonderbriefmarke, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

Die im Mai gestorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer (1921-2025) wird posthum mit einer Sonderbriefmarke geehrt. Das Postwertzeichen über 95 Cent wurde am Dienstag vorgestellt, wie das Bundesfinanzministerium mitteilte. Friedländer war am 9. Mai im Alter von 103 Jahren gestorben.

Die Briefmarke zeigt ein Porträt Friedländers und den Schriftzug: «Schaut nicht auf das, was euch trennt. Schaut auf das, was euch verbindet. Seid Menschen, seid vernünftig.» Ihren Appell «Seid Menschen!» wiederholte die Jüdin unermüdlich, um die deutsche Gesellschaft daran zu erinnern, Antisemitismus nie wieder einen Platz einzuräumen.

Die Sonderbriefmarke für Friedländer war nach Angaben des Bundesfinanzministeriums ein «besonderes Anliegen» von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Im Rahmen der Präsentation stand auch ein Gespräch mit Schülerinnen und Schülern über das Erbe Margot Friedländers auf dem Programm. Das Finanzministerium gibt den Angaben zufolge jährlich rund 50 Sondermarken heraus.