Michael Patrick Kelly: „Gott ist keine Jukebox“

Tägliche Bibelimpulse und Gebet: Michael Patrick Kelly lebt seinen Glauben – auch als Popstar.

Mit Anfang 20 war Sänger Michael Patrick Kelly völlig ausgebrannt: Erwartungsdruck, Lebensmüdigkeit, innere Leere. Die Wende kam durch eine Psychotherapie – und den Glauben. Sechs Jahre verbrachte der Musiker im Kloster. „Das Interesse an Spiritualität und der Gang ins Kloster haben mich gerettet“, betonte er jetzt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Der Glaube ist fester Bestandteil seines Lebens. Jeden Morgen erhält Kelly per WhatsApp einen Bibelvers von einem ehemaligen Klosterbruder – samt fünfminütigem Impuls. „Das höre ich, während ich meine Zähne putze. Es ist wie Nahrung für meine Seele“, erzählt er. Dazu bete er täglich. Sein erstes Anliegen: Dankbarkeit. „Ich bin dankbar, dass ich leben darf, für die guten Menschen um mich herum.“

Jedes Gebet hat einen Effekt

Gebet ist für Kelly kein Wunschprogramm. „Ich glaube schon, dass jedes Gebet einen Effekt hat. Wenn auch vielleicht nicht denjenigen, den man sich erhofft hat. Gott ist keine Jukebox, in die man fünf Euro einwirft und jeden Song zu hören bekommt, den du hören willst.“ Für ihn sei es wichtiger, hilfreich und dienlich zu sein. Auch auf seinen Konzerten schaffe er spirituelle Räume – etwa durch Schweigeminuten für den Frieden. „Wenn 10.000 Menschen still sind, ist eine Wahnsinnsenergie im Raum.“

Auf der Bühne zu stehen, sei sein Lebenselixier. „Aber in mir wohnt auch noch ein Mönch. Der morgens seine stille Zeit hat und abends als Rampensau auf der Bühne steht und es liebt, wenn das Publikum glücklich bei einem Konzert ist.“

Das komplette Interview mit Michael Patrick Kelly können Sie auf dieser FAZ-Seite lesen.