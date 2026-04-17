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Nina Hagen schaut singend nach oben
Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Oliver Hausen/Geisler-Fotopress

Nina Hagen freut sich auf ein „ewiges Leben bei Gott“

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Gibt es ein Leben nach dem Tod? Punk-Ikone Nina Hagen glaubt fest daran – und blickt ihm mit Vorfreude entgegen.

Punkröhre Nina Nagen hat keine Angst vor dem Tod. „Im Gegenteil. Ich freue mich mein ganzes Leben auf den Tod, beziehungsweise auf mein ewiges Leben bei Gott, das nach dem irdischen Tod auf uns wartet“, sagte die 71-jährige Sängerin der „Frankfurter Rundschau“. Sie habe sich schon vor langer Zeit zu Jesus Christus bekannt. Gott sei der „Meisterplaner“, er habe alles im Griff. Sie zeigte sich überzeugt: „Unser irdisches Leben dient uns Menschen dazu, uns auf das ewige Leben vorzubereiten.“

Angesichts der zahlreichen Kriege und Konflikte in der Welt hob die 1955 in Ost-Berlin geborene Musikerin („Du hast den Farbfilm vergessen“) die friedensstiftende Kraft des Glaubens hervor. In der Bibel gebe es „tolle Ratschläge“, betonte sie: „Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Nachgiebigkeit – das sind alles hervorragende Tipps für die Friedensgestaltung.“

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„Love will survive“

Sie schaue hoffnungsvoll in die Zukunft. „Ich bin mir sicher: Die Liebe siegt immer. Love will survive“, sagte die Punk-Ikone. Die Zuversicht werde immer stärker sein als Hoffnungslosigkeit und Depression. „Hören wir nicht auf die Miesmacher, die dafür sorgen wollen, dass die Menschen ihre Lebensfreude verlieren.“

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