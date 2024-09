Olympiasiegerin: „Ich verdanke Gott alles“

Sydney McLaughlin-Levrone gewann bei den Olympischen Spielen 2024 über 400 Meter Hürden Gold – in Weltrekordzeit. Sie betrachtet ihre Leistung als „Geschenk Gottes“.

Die US-amerikanische Leichtathletin Sydney McLaughlin-Levrone steigerte bei Wettkämpfen in den vergangenen Jahren kontinuierlich ihren eigenen Weltrekord und avancierte so zu einem Superstar der Leichtathletik. Im Anschluss an die für sie höchst erfolgreiche Wettkampf-Saison richtete die 25-jährige Ausnahmeathletin ihren Dank an Gott und verdeutlichte dabei die Rolle, die ER in ihrem Leben spielt.

Bereits bei der Pressekonferenz nach ihrem Olympiasieg in Paris sagte Sydney McLaughlin-Levrone, dass ihre sportliche Begabung ein Geschenk Gottes sei und sie ihr Leben in Beziehung zu Gott ausrichtet. Unter anderem erklärte sie:

„Ich verdanke alles, was ich tue, Gott. ER hat mir ein Geschenk gemacht und ER hat mir den Antrieb gegeben, mich immer weiter zu verbessern.“

Link: Den Clip zu diesem Statement finden Sie hier

Zum Ende der Leichtathletik-Saison veröffentlichte Sydney McLaughlin-Levrone in den sozialen Medien nun einen Post, in dem sie auf ihre sportliche Leistung zurückblickt und diese erneut mit ihrer Verbindung zu Gott erklärt. Im Rückblick auf ihre – aufgrund einer Knieverletzung – verpassten Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Budapest im August 2023, beschrieb die 25-jährige Spitzensportlerin ihre dabei gemachten Erfahrungen wie folgt:

„Nachdem ich letztes Jahr verletzungsbedingt aussetzen musste, fühlte sich der mentale Aufbau zurück zur Weltbühne für mich wie das Erklimmen eines Berges an. Doch auf dieses Jahr zurückblickend, bin ich so dankbar für die Art und Weise, wie Gott mich zutiefst herausgefordert hat, mich in einigen der schwersten Momente ausschließlich auf ihn zu verlassen.“

Mit Blick auf Menschen, die kritisch hinterfragen, welche großen Herausforderungen sich im Sport stellen, erklärte sie:

„Wie in jedem Beruf braucht es Hingabe, Vorbereitung, Beharrlichkeit und Glauben.“

Sie werde sich weiterhin darum bemühen, sich sportlich zu verbessern und darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass sie ihr Talent als gottgegeben ansieht. Ihre Plattform wolle sie nutzen, um Christus zu verkünden, betonte die 25-Jährige. Zudem wolle sie mit ihrem Verhalten „ein positives Vorbild für junge Frauen“ sein und die wettkampffreie Zeit dafür nutzen, aufzutanken und die Zeit mit denen zu verbringen, „die ich liebe“, so McLaughlin-Levrone.

Abschließend richtete sie ihren Dank auch an ihre 1,5 Millionen Followern auf Instagram und wünschte ihnen Gottes Segen.

Quellen: youtube.com, srf.ch, ran.de, instagram.com