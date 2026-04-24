OM Deutschland: Steven Nicholas wird neuer Direktor

Er ist an Bord des OM-Schiffs „Doulos“ aufgewachsen und kehrt nun als neuer Direktor zu OM zurück: Steven Nicholas will „in ganz Deutschland etwas wirklich Bedeutendes bewegen“.

Zum 1. Juli wird der 40-Jährige Nachfolger von Doron Lukat als Direktor des christlichen Hilfs- und Missionswerks OM Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung. Lukat wiederum wird zum 1. September dieses Jahres neuer Direktor des OM-Schiffs „Logos Hope“.

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Nicholas verbrachte seinen Zivildienst und sieben Jahre seiner Kindheit auf dem OM-Missionsschiff „Doulos“ – „irgendwo zwischen Südostasien und Afrika“. Seine deutsch-australischen Eltern waren laut OM seit den 1970er Jahren Teil der Schiffsarbeit. Seine Zeiten auf dem OM-Schiff bezeichnet Nicholas als prägend: „Ich habe viel von der Welt gesehen und erlebt – vor allem die Kraft der Liebe und Hoffnung. Dort habe ich gelernt, was im Leben wirklich wichtig ist.“

Nicholas hat einen Master of Business Administration in International Business (BWL). Zuletzt arbeitete er in einem Unternehmen der Energiebranche. Schon während seines Studiums habe er sich gewünscht, „irgendwann von der Wirtschaft in die Non-Profit- oder Missionswelt zu wechseln“.

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