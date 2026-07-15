Samuel Koch erhält Erich-Kästner-Preis

Der Dresdner Presseclub verleiht zum 27. Mal den Erich-Kästner-Preis. Gewürdigt wird der Einsatz für ein respektvolles Miteinander. In diesem Jahr geht der Preis an Samuel Koch.

Der Schauspieler und Autor Samuel Koch erhält den Erich-Kästner-Preis des Presseclubs Dresden. Damit würdigt der Verein das Engagement Kochs für ein respektvolles Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap, wie der Presseclub am Dienstag in Dresden mitteilte. Sein Mut inspiriere Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die Übergabe der mit 10.000 Euro dotierten Auszeichnung ist für den 30. August in Dresden vorgesehen.

- Werbung -

Die Laudatio hält den Angaben zufolge die Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs. Koch stehe «wie kaum ein anderer für die Überzeugung, dass gesellschaftliche Teilhabe keine Frage körperlicher Voraussetzungen sein darf», hieß es zur Preisbegründung weiter. Der Schauspieler und ehemalige Kunstturner ist seit einem Unfall in der ZDF-Fernsehshow «Wetten, dass..?» 2010 querschnittsgelähmt.

Preisgeld geht an karitative Projekte

Der Dresdner Erich-Kästner-Preis wird seit 1994 an Persönlichkeiten verliehen, die sich um Toleranz, Humanität und Völkerverständigung verdient gemacht haben. Die jeweiligen Preisträger und Preisträgerinnen spenden das Geld für künstlerische, kulturelle oder karitative Projekte.

Zu den bisher Ausgezeichneten zählen die Schauspielerin Iris Berben und der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (1927-2016) sowie der Sänger Peter Maffay. Der Preis wird zum 27. Mal verliehen, seit 2018 alle zwei Jahre. Benannt ist die Auszeichnung nach dem in Dresden geborenen Schriftsteller Erich Kästner (1899-1974).

Mehr über Samuel Koch: