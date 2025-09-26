Samuel Koch: Wie Gott ihm die Angst vor dem Tod nahm

Schauspieler Samuel Koch, seit einem Unfall bei „Wetten, dass..?“ vom Hals abwärts gelähmt, spricht über seine frühere Todesangst, ein Gebet mit 13 – und warum er Abhängigkeit heute als Privileg empfindet.

Der von den Schultern abwärts gelähmte Schauspieler und bekennende Christ Samuel Koch betrachtet es nach eigenen Worten als Privileg, täglich seine Abhängigkeit vor Augen geführt zu bekommen. «Das dankbare Annehmen von Abhängigkeit gibt mir ein Gefühl von Freiheit», sagte der 37-Jährige dem evangelischen Monatsmagazin chrismon (Oktober-Ausgabe). Jeder sei unfrei und abhängig, sagte Koch, und nannte beispielhaft die Abhängigkeiten von Müllabfuhr, Öllieferungen, Putzkräften und der eigenen DNA.

- Werbung -

Der Schauspieler berichtete, dass er als Kind große Angst vor dem Tod, vor dem Leben danach gehabt habe. Im Kindergottesdienst sei ihm gesagt worden, er komme in den Himmel, aber er habe eine grauenhafte Vorstellung davon gehabt. Dass es «ewig» weitergehe, sei für ihn eine unerträgliche Vorstellung gewesen.

Mit 13 habe er gebetet: «Lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann nimm mir bitte meine Angst vor dem Tod.» Ab diesem Gebet habe er keine Angst und nie wieder Alpträume gehabt.

Koch war als Wettkandidat 2010 in der ZDF-Fernsehshow «Wetten, dass ..?» schwer gestürzt. Er erlitt einen vierfachen Genickbruch und ist ab dem dritten Halswirbel gelähmt.