Stiftung Christliche Medien: Unternehmer Friedhelm Loh gibt Vorstandsleitung ab

Der Unternehmer Professor Dr. Friedhelm Loh (75) zieht sich aus dem Vorstand der Stiftung Christliche Medien SCM zurück. Seine Nachfolge als Vorsitzender wird im März Guido Sadler (Geschäftsführer Bund FeG) antreten.

Loh hatte die gemeinnützige Stiftung Christliche Medien im Jahr 2000 gemeinsam mit dem Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) gegründet, um die christliche Verlags-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zu fördern, heißt es in der Selbstbeschreibung auf der Homepage. Die Stiftung soll dazu dienen, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen, sie in ihrem Glauben zu begleiten und Lebenshilfe zu bieten.

Teil der SCM sind heute unter anderem die SCM Verlagsgruppe mit den Marken Hänssler, Gerth Medien, adeo und R. Brockhaus sowie der SCM Bundes-Verlag, zu dem auch Jesus.de gehört. Loh, der den christlichen Glauben als Basis seines Lebens bezeichnet, ist Inhaber und Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Group in Haiger. Darüber hinaus war er in mehreren Verbänden aktiv und hat sich als ehrenamtlicher Stifter und Förderer zahlreicher Organisationen im wirtschaftlichen wie auch im christlichen Bereich engagiert.

Gemeinsam. Für das, was wirklich zählt!

„Ich bin sehr dankbar für den reichen Segen, den Gott der SCM geschenkt hat“, resümierte Loh auf einer Vorstandssitzung in dieser Woche. „In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten ist eine Verlagsgruppe mit 350 Mitarbeitern entstanden, deren Arbeit geprägt ist von ihrem christlichen Auftrag entsprechend ihres Claims: Gemeinsam. Für das, was wirklich zählt!“ Nach einer Übergangszeit will sich der 75-Jährige im Sommer aus dem Vorstand zurückziehen.

Sein Nachfolger Guido Sadler (55) ist seit Januar 2020 Geschäftsführer im Bund FeG. Zuvor hatte er mehrere Jahre in leitender Funktion in einem großen Versandhaus im badischen Pforzheim gearbeitet. Sadler bezeichnet es als großes Privileg, „Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, sie darin zu stärken und zu Trägern der guten Nachricht für ihr Umfeld zu machen“.

Die Stiftung Christliche Medien (SCM) ist eine gemeinnützige kirchliche Stiftung und agiert als Dach der SCM Verlagsgruppe mit den Standorten Holzgerlingen, Asslar und Witten.

