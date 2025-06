Stiftung Christliche Medien feiert 25. Jubiläum

Unter dem neuen Motto „Glauben entdecken helfen“ will die Stiftung Christliche Medien Hoffnung schenken. Zwei Projekte wurden am Donnerstag vorgestellt.

Mit einem Festakt in der Stuttgarter Liederhalle feierte die Stiftung Christliche Medien (SCM) am Donnerstagnachmittag ihr 25-jähriges Bestehen. Rund 80 Gäste aus Kirche, Medien und Gesellschaft kamen laut Pressemitteilung zusammen, um das Jubiläum zu feiern und gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Darunter waren Autorinnen und Autoren, Mitarbeitende der SCM-Verlagsgruppe, Unterstützende sowie zahlreiche langjährige Wegbegleiter.

Gründung der Stiftung: „ein Wunder“

Nach einem musikalischen Auftakt der Sängerin und Liedermacherin Sefora Nelson eröffneten Kira Geiss und Guido Sadler das Programm. Ein für diesen Anlass produziertes Video erzählte die „bewegte Geschichte“ der Stiftung. Im anschließenden Interview blickte Stifter Prof. Dr. Friedhelm Loh zurück auf ihre Anfänge. Dass die Stiftung gegründet werden konnte, war für ihn ein Wunder – und ein Fingerzeig Gottes: „ein Moment tiefer Dankbarkeit“.

Sefora Nelson (Foto: FeG Deutschland / Artur Wiebe)

Prof. Dr. Hans Joachim Eckstein, Klaus Göttler und Tabea Halbmeyer zeigten mit ihren persönlichen Beiträgen, „wie lebendig und wirkungsvoll die Stiftungsarbeit ist“, heißt es in der Pressemitteilung. Ihre Erlebnisse haben greifbar gemacht, wie christliche Medien Menschen prägen und begleiten.

Medienarbeit für eine hoffnungsvolle Zukunft

Die Stiftung Christliche Medien steht nach eigenen Angaben „nicht nur für Rückblick, sondern vor allem für Aufbruch“. Unter dem Motto „Glauben entdecken helfen“ wurden Projekte vorgestellt, die in den kommenden Jahren gezielt gefördert werden sollen:

Verteil-Bibel für Grundschüler

In Kooperation mit der Deutschen Bibelgesellschaft und dem Bibellesebund entstand vor sechs Jahren eine kindgerechte Bibel für die Klassen 3 und 4. Die Bibel will Kindern helfen, biblische Inhalte selbstständig zu entdecken. Die Stiftung plant ein deutschlandweites Verteilprojekt in Zusammenarbeit mit evangelischen Schulen und Gemeinden, bei dem Kinder im Rahmen eines Segnungsgottesdienstes ihre erste eigene Bibel erhalten – finanziert durch Bibel-Patenschaften.

Ermutigungskonzerte mit Sefora Nelson

In sozialen Einrichtungen, insbesondere für Menschen in Krisensituationen, will die Stiftung Konzerte mit ermutigender Musik fördern. „Gerade dort, wo das Leben schmerzt, wollen wir mit Liedern Trost und Hoffnung bringen“, so das gemeinsame Anliegen der SCM und Künstlerin Sefora Nelson. Ähnliche Projekte sind auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern angedacht, um möglichst vielen Menschen durch Musik neue Hoffnung zu schenken.

Neues Logo: „ein Bekenntnis“

Im geistlichen Abschluss stellte Steffen Kern, Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes und Mitglied der Synode der EKD, das neue Logo der Stiftung Christliche Medien vor. Es vereint drei Elemente:

• ein Herz für die Liebe Gottes, die weitergegeben werden soll

• ein Kreuz als klares Bekenntnis zu Jesus Christus im Zentrum der Arbeit

• ein Punkt als Zeichen dafür, dass Medien präzise, verständlich und wirksam das Evangelium kommunizieren sollen

„Das neue Logo ist nicht nur ein visuelles Zeichen“, sagte Kern. „Es ist ein Bekenntnis: Wir glauben, dass Liebe, Glaube und gute Mediengestaltung zusammengehören.“

Foto: FeG Deutschland / Artur Wiebe

Prof. Dr. Friedhelm Loh forderte die Anwesenden dazu auf, trotz der Herausforderungen der sich wandelnden Kommunikationslandschaft ihren Weg entschlossen fortzusetzen. Es sei schwieriger geworden, Gehör zu finden, auch wenn neue Medien viele Möglichkeiten eröffneten. Gerade deshalb sei es umso bedeutender, inhaltlich klar zu bleiben und mit Überzeugung zu handeln – denn die Verkündigung des Evangeliums sei die wichtigste Aufgabe überhaupt.

Transparenzhinweis: Die Stiftung Christliche Medien (SCM) ist eine gemeinnützige kirchliche Stiftung und agiert als Dach der SCM Verlagsgruppe mit den Standorten Holzgerlingen, Asslar und Witten. Jesus.de ist Teil des SCM Bundes-Verlags, der zur SCM Verlagsgruppe gehört.

