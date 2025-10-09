Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Fußballspieler Dominic Solanke steht in einem Fußballstadion und streckt die Hände nach oben.
Dominic Solanke (Foto: picture alliance / empics | Adam Davy)

Fußball: Tottenham-Profi Solanke lässt sich taufen

Personen

Wie Fußball mit Vision auf Instagram berichtet, hat sich der Profifußballer Dominic Ayodele Solanke-Mitchell taufen lassen. Der englische Fußballer mit nigerianischen Wurzeln steht seit 2024 beim englischen Erstligisten Tottenham Hotspur unter Vertrag.

„So schön zu sehen, dass auch im Profifußball mutige Nachfolger Jesu aufstehen“, kommentiert Fußball mit Vision. „Der Himmel jubelt!“

Solanke spielte zuvor unter anderem für den FC Chelsea, den FC Liverpool und AFC Bournemouth (2019 – 2024). Für Bounemouth erzielte der Stürmer in 199 Spielen 72 Tore. Allein in der Zweitligasaion 2021/2022 gelangen ihm 29 Treffer. Bei der U20-Weltmeisterschaft 2017 wurde er als bester Spieler mit dem „Goldenen Ball“ ausgezeichnet.

EM-Fußballerin: „Ich bete nie, dass wir gewinnen“

NEWS & Impulse

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.