Fußball: Tottenham-Profi Solanke lässt sich taufen

Wie Fußball mit Vision auf Instagram berichtet, hat sich der Profifußballer Dominic Ayodele Solanke-Mitchell taufen lassen. Der englische Fußballer mit nigerianischen Wurzeln steht seit 2024 beim englischen Erstligisten Tottenham Hotspur unter Vertrag.

„So schön zu sehen, dass auch im Profifußball mutige Nachfolger Jesu aufstehen“, kommentiert Fußball mit Vision. „Der Himmel jubelt!“

Solanke spielte zuvor unter anderem für den FC Chelsea, den FC Liverpool und AFC Bournemouth (2019 – 2024). Für Bounemouth erzielte der Stürmer in 199 Spielen 72 Tore. Allein in der Zweitligasaion 2021/2022 gelangen ihm 29 Treffer. Bei der U20-Weltmeisterschaft 2017 wurde er als bester Spieler mit dem „Goldenen Ball“ ausgezeichnet.