EM-Fußballerin: „Ich bete nie, dass wir gewinnen“

Sie geht gerne in den Gottesdienst: Für Sarai Linder, Abwehrspielerin im deutschen Nationalteam, spielt der christliche Glaube eine große Rolle.

Von Nele Holtz

Heute startet die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Sarai Linder, Abwehrspielerin des deutschen Teams, wurde im Vorfeld in der ZDF-Dokumentation Kopfsache begleitet. Darin erzählte sie auch von ihrem christlichen Glauben: „Er nimmt viel Druck, weil ich mir denke: Okay, Gott hat mir das Talent geschenkt, er wird einen Grund dafür haben. Auch, wenn es mal Down-Phasen gibt, kann ich sie akzeptieren. In zwei Wochen weiß ich dann vielleicht, wofür sie mir nutzen.“

In der Dokumentation betonen auch andere Nationalspielerinnen aus dem EM-Kader, wie wichtig es für den Leistungssport ist, mental stark zu sein. Und auch Linder sagt: „Es bringt nichts, wenn ich 100 Prozent fit bin, aber der Kopf streikt.“

„Ich gehe gerne in den Gottesdienst“

Ihr Ausgleich: „Wenn ich daheim bin, gehe ich total gerne in den Gottesdienst.“ Ihr Glaube helfe ihr, den Kopf freizubekommen. „Ich weiß – das wollen wahrscheinlich jetzt nicht alle Trainer hören – dass Fußball halt nicht das einzige auf der Welt ist.“ Das hilft Linder auch in schwierigen Phasen, zuversichtlich zu bleiben. „Ich darf einen Fehlpass spielen, ich darf ein schlechtes Spiel haben. Denn Fußball ist nicht alles.“

Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist die EM für die 26-Jährige das zweite große Turnier. Für die Fußballerin ist es immer wieder besonders, für die Nationalmannschaft zu spielen. „Man könnte mir zehn Tage auf den Malediven schenken – ich würde lieber ein Turnier spielen!“

Die Frage, ob sie vor dem Spiel betet, bejaht sie – „aber ich bete nie dafür, dass wir gewinnen. Sondern einfach nur, dass wir Spaß haben.“

Das erste Spiel des deutschen Nationalteams bei der Europameisterschaft startet am Freitag um 21 Uhr gegen Polen.

