„Wir brauchen Gott“ – Rita Süssmuth verstorben

Die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ist tot. Parlamentspräsidentin Julia Klöckner würdigte sie als eine der bedeutendsten Politikerinnen der Bundesrepublik.

Rita Süssmuth ist tot. Die frühere CDU-Bundesministerin für Familie und Gesundheit und Bundestagspräsidentin verstarb am 1. Februar im Alter von 88 Jahren. „Ihr Elan und ihre Beharrlichkeit haben zahllose Menschen in Deutschland beeindruckt – und auch inspiriert“, würdigte die amtierende Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die Verstorbene in einem Nachruf. „Im Namen des Deutschen Bundestages verneige ich mich vor einer politischen Ausnahmeerscheinung.“

Rita Süssmuth wurde am 17. Februar 1937 in Wuppertal geboren und wuchs in einem christlich-katholisch geprägten Elternhaus auf. Nach ihrem Abitur studierte sie Philologie und Pädagogik an den Universitäten Münster, Tübingen und Paris. Sie promovierte 1964 und arbeitete später als Professorin für Erziehungswissenschaft an verschiedenen Pädagogischen Hochschulen und der Ruhr-Universität Bochum. 1985 berief Bundeskanzler Helmut Kohl Süssmuth zur Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Am 25. November 1988 wurde sie zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt, ein Amt, das sie bis 1998 ausübte. Bestimmende Themen ihres politischen Wirkens waren Bildung, Migration, europäische Zusammenarbeit und Geschlechtergerechtigkeit. Ihre Positionen vertrat sie energisch, auch gegen konservative Stimmen innerhalb ihrer eigenen Partei.

In einem Interview mit dem Onlineportal domradio sagte Süssmuth 2011, der christliche Glaube habe eine „zentrale Rolle“ bei ihrem politischen Engagement gespielt. Sie wundere sich, dass die Christen trotz einer „so starken Glaubensbotschaft“ oft ängstlich und zaudernd seien. Gegenüber dem Deutschlandfunk erklärte Süssmuth 2013: „Glaube ist für mich eine wichtige Kraft, ganz wichtige.“ Die Krise der Kirche sei eine Krise der Kirche selbst, nicht des Glaubens. Zur Bedeutung der Bibel befragt, betonte Süssmuth, dass sie in den Bildern sowie „verborgenen und offenen Botschaften“ des Neuen Testaments erkenne, dass „Jesus immer auch für die am Rande da“ war. Noch im vergangenen Jahr sprach sie in einem Interview mit dem ZEIT-Magazin über ihren Glauben und bekannte: „Manchmal, wenn ich enttäuscht bin, denke ich: Du bist ja gar nicht da. Aber ich baue auf diesen Glauben. Das gibt Kraft.“ (dawi)

Quellen: domradio, Deutschlandfunk, Wikipedia, ZEIT-Magazin, Leben jetzt, Deutscher Bundestag