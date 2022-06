PFIJUKO 2022: Der unbekannte Gott

Fast 2.000 Jugendliche und junge Erwachsenen feiern gemeinsam die Pfingstjugendkonferenz 2022 – und die Siegerlandhalle bebt.

- Werbung -

Ein Erlebnisbericht von Anna Edelmann

Die Pfingstjugendkonferenz – kurz Pfijuko –, ausgerichtet von Forum Wiedenest, hat nach zwei Jahren Coronapause wieder stattgefunden. Das Motto: „THE UNKNOWN GOD“ (Der unbekannte Gott). Thematisch ging es um den Heiligen Geist – passend zu Pfingsten.

An drei Tagen wurde in insgesamt sechs inhaltlichen Sessions Stück für Stück erarbeitet, wer der Heilige Geist ist, warum die Menschen ihn brauchen und wie er im Alltag zu sehen und zu spüren ist. Vor Ort konnte man sein Wirken erleben: Mauern fielen und Jugendliche übergaben ihr Leben an Jesus. Begleitet von bewegendem Worship, ermutigenden und herausfordernden Predigten, guter Gemeinschaft, Sport und Chillaxing brachte die Pfijuko viele junge Menschen ins Nachdenken.

Neben tiefgängigen Inhalten gab es auch fette Beats und Bässe – zum Beispiel von DJ Peppi, der jeweils vor den Sessions für gute Laune und Partystimmung sorgte. Eines der Highlights war für viele Teilnehmende auch das Konzert der O´Bros am Samstagabend.

Als Sprecher waren Dan Watson (Hillsong UK) und Matthias Nell (Leiter der Theologischen Akademie Stuttgart) dabei. Ihre Predigten boten viel Stoff zum Nachdenken und persönliche Geschichten.

„Wir wollen auf der Pfijuko Gott Raum zu geben, um heilige Momente im Leben der Jugendlichen zu schaffen, die dazu führen, dass sie das Leben führen, was Gott sich für sie ausgedacht hat“, fasste Christopher Orth, einer der Wiedenester Jugendreferenten, den Wunsch der Veranstalter zusammen. Es sei etwas ganz Besonderes, „wenn die Jugendlichen sich trauen, aktiv Schritte zu gehen, nachdem sie ihr Leben an Jesus übergeben haben“. Dies sei eine Entwicklung, die nur durch den Heiligen Geist geschehen könne. Seine Hoffnung sei es, dass die Jugendlichen nach ihrer Entscheidung für Jesus zu Hause ihre Jugendleiter ansprechen, damit die Jesus-Nachfolge auch im Alltag weitergehen könne.

Nach drei Tagen Konferenz ist der „UNKNOWN GOD“, der unbekannte Gott, für viele der Teilnehmer zu einem „KNOWN GOD“, einem bekannten Gott geworden. Wie hieß es in einer Predigt: Dieser Gott, der Heilige Geist, „ist dein Freund, er will nur das Beste für dich, er ist in dir & deinem Herzen, er stärkt dich, er lässt dich attraktiver sein und er steht dir in deinem Alltag bei.“ Die Kernaussagen der Predigten werden die Jugendlichen nun begleiten in ihrem Leben, in ihrer Schule, auf ihrer Arbeit, in ihren Familien – bis zur nächsten Pfingstjugendkonferenz im Jahr 2023.