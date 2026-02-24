Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Ökumenisches Friedensgebet in Berlin zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine mit Bundespräsident Steinmeier
Ökumenisches Friedensgebet zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine (epd-Bild: Christian Ditsch)

Friedensgebet für die Ukraine mit Steinmeier und Wadephul

Nachrichten & ThemenPolitik

Der vierte Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine ist ein Tag des Gedenkens. In Berlin kamen Politiker zu einem Friedensgebet zusammen.

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker haben sich zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine in Berlin zu einem Friedensgebet versammelt. Unter den Teilnehmern der Andacht am Dienstagmorgen in der Französischen Friedrichstadtkirche waren unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Außenminister Johann Wadephul (CDU), der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, sowie Mitglieder des Bundestagspräsidiums.

- Werbung -

Die Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Berlin, Anne Gidion, betonte das andauernde Leid der Ukraine: «So lange schon wird das Land verwüstet und ausgelaugt, die Stromversorgung zerstört.» Es seien «vier Jahre Verzweiflung und zugleich Mut zum Leben, Hoffnung auf Frieden, Kraft zur Verteidigung gegen die ständigen Angriffe».

Ukrainer beten, „dass Gott mit ihnen kämpft“

Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpften und beteten dafür, «dass Gott mit ihnen kämpft», sagte Gidion. Ohne Schutz vor Gewalt sowie Sicherung der Lebensgrundlagen gebe es keinen Frieden. Der katholische Prälat Karl Jüsten warnte vor «falschen Propheten», die die Friedenssehnsucht ausnutzten und sich von Opfern des Krieges abwendeten. Sie wollten «Frieden mit der Gewalt» machen. Dieser Frieden beruhe nicht auf Gerechtigkeit, sagte der Leiter des Katholischen Büros in Berlin.

Das Friedensgebet für das politische Berlin gibt es seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Evangelische, katholische und orthodoxe Kirchenvertreter hatten drei Tage nach den ersten Angriffen im Februar 2022 Regierung und Abgeordnete dazu eingeladen. Das erste Friedensgebet fand damals unmittelbar vor der Sondersitzung des Bundestags am 27. Februar 2022 statt, in der der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von der «Zeitenwende» sprach und ein Sondervermögen für die Aufrüstung ankündigte. Das ökumenische Friedensgebet wird seitdem am Jahrestag des Angriffs am 24. Februar ausgerichtet.

Minusgrade in der Ukraine: Hilfswerke warnen vor humanitärer Katastrophe
Quelleepd

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.