Brand in Marktkirche in Clausthal – Polizei vermutet Brandstiftung

Die größte Holzkirche Deutschlands ist durch einen Brand beschädigt worden. Offenbar wurde das Feuer gelegt.

Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag in der Marktkirche in Clausthal (Landkreis Goslar) ausgebrochen. Das berichtet der NDR. Die Brandmeldeanlage habe die Feuerwehr gegen 0.40 Uhr alarmiert. Laut Angaben eines Feuerwehrsprechers brannte es beim Eintreffen der Einsatzkräfte hinter der Fassade auf der Ostseite der Kirche. Das Feuer habe sich in diesem Bereich vom Boden bis unter den Dachüberstand ausgeweitet. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Wie groß der Schaden an der historischen Marktkirche ist, konnte die Polizei am Sonntag nicht abschätzen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, gehen die Beamten aktuell von Brandstiftung aus und ermitteln in die Richtung. Seit 2005 gilt die knapp 2.000 Menschen fassende Holzkirche als „Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung“.