Bruno Mars eröffnet Konzert in Las Vegas mit Gebet

Ein Moment der Demut: Bei seinem Konzert am 11. April eröffnete der R&B-Weltstar Bruno Mars den Abend nicht mit einem Song, sondern mit einem kurzen Gebet.

Das Konzert fand im Allegiant Stadium statt und gehörte zum Auftakt seiner aktuellen „The Romantic Tour“. Wie apnews.com berichtet, war Mars bereits am Vortag in Las Vegas offiziell geehrt worden; die Stadt erklärte den 10. April zum „Bruno Mars Day“ und benannte sogar eine Straße nach ihm.

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Der Moment wirkte schlicht, aber bemerkenswert. Noch bevor die Show richtig begann, sprach Bruno Mars Worte des Dankes und der Bitte an Gott. Auf Deutsch übersetzt lautet das Gebet:

„Gott, ich danke dir, dass du mir einen weiteren Tag schenkst, an dem ich tun darf, was ich liebe. Alles, worum ich bitte, ist, dass du jeden in diesem Publikum beschützt. Beschütze jeden auf dieser Bühne. Gib mir und meiner Band die Kraft und Stärke, dieser Stadt eine Show zu geben, die sie nie vergessen wird. Amen.“

Danach setzte die Musik ein.

Gerade weil Bruno Mars sonst vor allem für Perfektion, Energie und große Pop-Inszenierung steht, bekommt ein solcher Auftakt besonderes Gewicht. Das Gebet ist knapp, unaufgeregt und ohne große Selbstdarstellung formuliert. Es beginnt mit Dank, weitet sich dann auf den Schutz für Publikum und Bühne aus und endet mit der Bitte um Kraft für den Abend. Damit steht am Anfang der Show nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Moment der Demut.

Auch der Rahmen des Abends verstärkte die Wirkung dieses Auftakts. Denn bereits beim Auftaktkonzert gehörte auch der Song „God Was Showing Off“ zum Programm. Dadurch erhielt der Tourstart schon in seinen ersten Momenten einen auffälligen geistlichen Akzent.