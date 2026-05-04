Ein Portraitbild von Lutz van der Horst. Er lächelt.
Foto: dpa picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Lutz van der Horst: „Ich glaube, nach dem Tod wird es erst richtig gut“

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Comedy-Autor und TV-Moderator Lutz van der Horst, der seit Ende 2009 als satirischer Außenreporter der Heute-Show im ZDF bekannt ist, bekannte sich im Interview mit domradio.de zum Glauben an Gott.

Bereits im April 2022 überraschte van der Horst auf seinem Insta-Account mit einem Post zu Jesus Christus. In diesem Insta-Post teilte er seinerzeit mit:

„Es gibt viel, dass man am Christentum kritisieren kann… und sollte. Aber an Jesus‘ Botschaft ist alles gut. Echt jetzt.“

Nun bezog Lutz van der Horst gegenüber domradio.de Stellung zur Gretchenfrage. Dazu erklärte er:

„Also ich bin ja ein gläubiger Mensch. Man kann auch sagen ein spiritueller Mensch. Ich glaube auf jeden Fall an Gott und dass da noch etwas ist.“

Weiter betont er:

„Und ich glaube nach dem Tod wird es erst richtig gut.“

Er hoffe sehr, dass für ihn nach dem Tod der Himmel komme, und sei sich auch „relativ sicher“, dass er nicht in die Hölle komme, fügte der 51-Jährige an.

Überdies ermutigte van der Horst zum Gebet. Auch nicht gläubigen Menschen könne er das Beten empfehlen, schilderte der Comedian gegenüber domradio.de.

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