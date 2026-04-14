RB-Leipzig-Fußballer singen Lobpreislied in der Kabine

Der deutsche Nationalspieler Benjamin Henrichs findet seine Stärke im christlichen Glauben. Ein Instagram-Video zeigt, wie er und weitere Fußballer einen Gospelsong singen.

Aktuell geht auf den Instagram-Accounts von „Ballers in god“ und von „Fussball mit Vision“ ein Clip viral, in dem zu sehen ist, wie Spieler des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig mit einem Lobpreislied Jesus Christus ehren.

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Der deutsche Nationalspieler Benjamin Henrichs, der den Clip aufgenommen hat, und einige Teamkollegen singen und tanzen voller Freude zu Zeilen eines Gospelsongs, in dem der Refrain lautet:

„Wenn Jesus Ja sagt, kann niemand Nein sagen.“

In diesem Song heißt es weiter: „I’m not worried about a thing ’cause I know You are guiding me … I have no fear, cause I know who’s in control. There′s no limit to what You can do, because it all belongs to You. You’re almighty and all powerful.“ (Deutsch: „Ich mache mir um nichts Sorgen, weil ich weiß, dass du mich leitest … Ich habe keine Angst, weil ich weiß, wer die Kontrolle behält. Deinen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, weil dir alles gehört. Du bist allmächtig.“)

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Der 19-fache deutsche Nationalspieler Benjamin Henrichs erklärte bereits in der Vergangenheit, welche Orientierung und Stärke er aus seinem christlichen Glauben bezieht und dass dieser ihn in den Höhen und Tiefen des Lebens trägt (Promis Glauben berichtete).

Im Dezember 2024 zog sich Benjamin Henrichs im Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern ohne Fremdeinwirkung einen Riss der Achillessehne zu, eine der schlimmsten Verletzungen für einen Sportler. Im Umgang mit in ihm aufkommenden Fragen wie „Kann ich irgendwann wieder spielen? Wer bin ich ohne Fußball? Wer hält wirklich zu mir?“ entscheidet er sich, mit seiner Schwester seine Verletzung und den Heilungsprozess filmisch zu dokumentieren. Diese Dokumentation, die auf dem YouTube-Kanal von Benny Henrichs zu sehen ist und mit der sie andere Menschen ermutigen wollen, nennen sie „Faith over Fear“ (Glaube überwindet Angst).

Auch in der „Echtes-Leben“-Reportage, die am 3. September 2025 im Spätprogramm der ARD lief, sprach Benjamin Henrichs offen über seinen Glauben und darüber, wie er mit Fragen nach dem eigenen Lebensweg, dem Sinn des Ganzen und nach dem, was wirklich zählt, umgegangen ist (Promis Glauben berichtete). Dazu betonte er:

„Die Schmerzen, die du bei einer Verletzung durchmachst, sind nichts im Vergleich zu der Freude, die dich bei Gott erwartet.“

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