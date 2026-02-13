Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Ein Mikrofon steht in einem Studio. Im Hintergrund ist ein Techniker hinter einer Scheibe zu sehen.
Symbolbild: Pixabay / Samuel Morazan

Radio-Gottesdienst über Liebe

Nachrichten & ThemenMedien

Zwischen Valentinstag und Rosenmontag strahlen WDR 5 und
NDR Info einen Radio-Gottesdienst der Popakademie Witten über die „Sehnsucht nach Liebe“ aus.

Am Sonntag, den 15. Februar, um 10 Uhr wird der Gottesdienst der Popakademie Witten mit musikalischer Untermalung der Hochschule für Kirchenmusik Witten im Radio verbreitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW). In ihrer Predigt wird die Präses der EKvW Adelheid Ruck-Schröder unterschiedliche Äußerungen von Liebe in den Blick nehmen. Beispielsweise die romantische Liebe, die Sehnsucht nach einer tiefen und innigen Beziehung, enttäuschte Liebe, aber auch die feste Liebe, die über den Tod hinaus trägt. Im Fokus steht auch die erlösende Liebe Gottes zu den Menschen.

- Werbung -

Zwischen Valentinstag und Rosenmontag passe es gut über Liebe nachzudenken: Liebe, die da ist. Liebe, die fehlt. Liebe, nach der sich Menschen sehnen. Zugleich ist es der letzte Sonntag vor Beginn der Passionszeit, in der Christinnen und Christen bewusst an Jesus denken, der für alles, was er aus der Liebe Gottes getan hat, schrecklich leiden musste. Die Veranstaltenden laden ein: „Gehen Sie mit uns auf Spurensuche nach Liebe.“

Mehr dazu auf Kirche im WDR.

Weiterlesen:

Rund um die Uhr: ICF Radio sendet christliche Musik und „positive Impulse“

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.