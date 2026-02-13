Radio-Gottesdienst über Liebe

Zwischen Valentinstag und Rosenmontag strahlen WDR 5 und

NDR Info einen Radio-Gottesdienst der Popakademie Witten über die „Sehnsucht nach Liebe“ aus.

Am Sonntag, den 15. Februar, um 10 Uhr wird der Gottesdienst der Popakademie Witten mit musikalischer Untermalung der Hochschule für Kirchenmusik Witten im Radio verbreitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW). In ihrer Predigt wird die Präses der EKvW Adelheid Ruck-Schröder unterschiedliche Äußerungen von Liebe in den Blick nehmen. Beispielsweise die romantische Liebe, die Sehnsucht nach einer tiefen und innigen Beziehung, enttäuschte Liebe, aber auch die feste Liebe, die über den Tod hinaus trägt. Im Fokus steht auch die erlösende Liebe Gottes zu den Menschen.

- Werbung -

Zwischen Valentinstag und Rosenmontag passe es gut über Liebe nachzudenken: Liebe, die da ist. Liebe, die fehlt. Liebe, nach der sich Menschen sehnen. Zugleich ist es der letzte Sonntag vor Beginn der Passionszeit, in der Christinnen und Christen bewusst an Jesus denken, der für alles, was er aus der Liebe Gottes getan hat, schrecklich leiden musste. Die Veranstaltenden laden ein: „Gehen Sie mit uns auf Spurensuche nach Liebe.“

Mehr dazu auf Kirche im WDR.

Weiterlesen: