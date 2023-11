Rund um die Uhr: ICF Radio sendet christliche Musik und „positive Impulse“

Gott im Alltag bewusst erleben – das will ICF Radio seinen Hörern ermöglichen. Versprochen wird der „perfekte Mix aus den beliebtesten und neusten Worshipsongs.“

ICF Radio bietet einen kontinuierlichen Mix aus christlicher Musik und „positiven Wortimpulsen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Vision sei es, Menschen weltweit zu ermutigen, im Glauben zu leben und Gott in ihren Alltag zu integrieren. Als einer der wenigen, christlichen Radiosender im deutschsprachigen Raum sendet ICF rund um die Uhr.



Das Webradio spielt die „beliebtesten und neusten Worshipsongs“ in Englisch und Deutsch von bekannten Künstlern wie Grammy-Gewinnerin Lauren Daigle oder Hillsong Worship. Ein englischsprachiger Stream ist in Planung. Hineinhören können Interessierte über die kostenlose App „ICF Radio“ oder online auf der Webseite des Senders. Das Projekt ist ein Angebot der überkonfessionellen Freikirche ICF München.

Webseite: ICF Radio