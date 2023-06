Reformierte Kirche: Mitglieder dürfen eigene Gemeinden gründen

Die Bevölkerung wird immer mobiler. Die Evangelisch-reformierte Kirche in Basel versucht dem mit einer Änderung der Kirchenverfassung gerecht zu werden.

Die Evangelisch-reformierte Kirche im Kanton Basel-Stadt hat beschlossen, dass Mitglieder zukünftig eigene Kirchengemeinden gründen dürfen – sogenannte Personalgemeinden. Bis vor Kurzem war man in der reformierten Kirche an die Ortsgemeinde gebunden. In einigen Kantonen wurde diese Regel gelockert: Dort ist jetzt eine freie Kirchgemeindewahl möglich.

Damit soll der gestiegenen Mobilität der Bevölkerung begegnet werden. „Nach unserer Erfahrung sind Mitglieder immer weniger wohnort- und immer mehr netzwerkorientiert“, sagte Lukas Kundert, Kirchenratspräsident der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt dem reformierten Nachrichtenportal ref.ch.

Kundert: Keine Gefahr einer erhöhten Segregation

In Zukunft könnten sich Gleichgesinnte entschließen, eine eigene Gemeinde zu gründen. „Wir denken da zum Beispiel an Migrationsgemeinden, aber nicht nur.“ Die Gefahr einer erhöhten Segregation der sozialen Schichten sieht Kundert nicht. Diese bestehe bereits.

Die Mitgliedschaft in einer Personalgemeinde entsteht durch eine explizite Erklärung der Kirchenmitglieder und kommt zur Mitgliederschaft in der Ortsgemeinde hinzu. Die Größe der Personalgemeinden ist noch nicht definiert. Kundert spricht von einer wahrscheinlichen Mindestgröße von rund 100 Mitgliedern.

Link: „Basler können eigene Kirchgemeinden gründen“ (ref.ch)