Religiöse Zukunft der USA: Bald herrschen europäische Zustände

In den USA sind Christen ab 2070 nicht mehr in der Mehrheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Forschungsinstituts Pew Research Center, die auch Gründe für den Negativtrend anführt.

Christen in den USA könnten einer Studie zufolge in 50 Jahren nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Seit den 1990er Jahren hätten zahlreiche US-Amerikaner sich vom Christentum abgewendet, besonders junge Menschen, heißt es in einer vom Pew Research Center am Dienstag in Washington vorgelegten Untersuchung. Gehe das so weiter, würden sich 2070 nur noch 46 Prozent der US-Amerikaner als Christen bezeichnen.

Im Jahr 2020 hätten sich noch etwa 64 Prozent der Menschen in den USA als Christen bezeichnet, hieß es in der Untersuchung mit dem Titel „Modeling the Future of Religion in America“ (Modellierung der Zukunft der Religion in Amerika). Zu Beginn der 1990er Jahre seien etwa 90 Prozent der US-Amerikaner Christen gewesen.

Vor allem junge Menschen wenden sich vom Glauben ab

Hauptverantwortlich für den Trend ist laut Pew die Abkehr zahlreicher US-Amerikaner schon in jungen Jahren von der Religion ihres Elternhauses. Etwa 31 Prozent der Menschen aus christlichem Elternhaus kehrten sich im Alter von 15 bis 29 vom Glauben ab. Dagegen würden sich 21 Prozent der Kinder und Jugendlichen aus Elternhäusern ohne Religion als junge Menschen dem christlichen Glauben zuwenden.

Pew versteht seine Analyse nicht als feste Prognose. Allerdings sei wahrscheinlich, dass die USA sich so entwickelten wie viele Länder in Westeuropa. Mitte des 20. Jahrhunderts seien die Bevölkerungen dort überwiegend christlich gewesen. Das sei nicht mehr der Fall.

Menschen ohne Zugehörigkeit zu einer Glaubensgruppe seien nicht zwangsläufig ungläubig, heißt es in der Studie. Viele glaubten an eine höhere Macht oder eine spirituelle Kraft. Das Pew Research Center gründete die Untersuchung auf Bevölkerungsstatistiken zu Familiengröße, Sterblichkeit und Migration und eine Befragung von mehr als 15.000 Menschen zur Religionszugehörigkeit.