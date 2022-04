Schweiz: Jugendfestival CREA! findet zum letzten Mal statt

Das 30. und letzte CREA! geht vom 17. bis 19. Juni auf St. Chrischona in der Schweiz über die Bühne. Die Zukunft ist noch unklar.

Seit 1992 gibt es das Schweizer Jugendfestival CREA!. Jedes Jahr nahmen nach Angaben der Veranstalter rund 1.500 bis 2.000 Jugendliche teil. Nach einem abgesagten Event in 2020 und einer hybriden Durchführung in 2021 läuft dieses Jahr wieder alles normal ab – allerdings zum letzten Mal. Auf der Webseite des CREA! heißt es, dass für die Zukunft etwas anderes dran sei. Was genau dieses „Neue“ umfassen werde, sei noch nicht klar.

Zum 30-jährigen Jubiläum dreht sich alles um das Thema „Zeitlos“. Es wird laut Pressemitteilung um Themen gehen, die nicht nur die CREA!-Ära überdauern, „sondern uns alle“. Im Fokus sollen die von Gott erschaffenen Dinge stehen, „die ewig bleiben und auf die Verlass ist“.

Anders als sonst wird es nicht einen Referenten geben, sondern viele verschiedene: unter anderem Eva Messmer, Michi Berra und Anna Näf. Für die Musik sorgen die Bands Trinity, Wyland Worship und Mister Keith. Bis Ende April gilt noch der Frühbucher-Rabatt.

Träger des Events sind Chrischona Schweiz (bald Viva Kirche Schweiz), der Verband Freier Evangelischer Gemeinden (FEG) Schweiz und die Vereinigung Freier Missionsgemeinden (VFMG).

Link: Hier geht es zur Webseite des CREA!.